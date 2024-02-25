Россия провалила самую дорогую в своей истории ИПСО, – Буданов сказал, что хотели сделать враги
Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Россия хотела совершить очень дорогую информационно-психологическую операцию против Украины. Однако в итоге оккупантам ничего не удалось.
Речь идет о спецоперации под названием “Майдан-3”. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время форума “Украина. Год 2024”, передает 24 Канал.
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Буданов рассказал о провале ИПСО "Майдан-3"
Кирилл Буданов отметил, что оккупанты не нашли ничего лучше, как назвать эту операцию "Майдан-3". Именно такое название эта ИПСО имеет в документах россиян.
Это максимально дорогая операция для них, и она уже практически провалилась,
– заявил глава ГУР.
По словам руководителя украинской разведки, в рамках этой операции оккупанты планировали создать ситуацию, чтобы поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая 2024 года.
"Они рассчитывали на определенную смуту в украинском обществе в связи с этим, которая будет спроектирована на наше войско. После этого, посеяв двоякие мысли в нашей армии, в первой половине июня они планировали нанести военное поражение на Востоке, пользуясь расшатанной заранее ситуацией в армии", –пояснил Буданов.
Однако глава ГУР МО заверил, что россияне не смогут нанести военное поражение. И эта их спецоперация уже окончательно провалилась.
Ранее Зеленский заявлял о реализации "Майдана-3" Россией
- Владимир Зеленский в ноябре 2023 года заявлял, что Россия готовится к дезинформационной кампании в Украине под названием "Майдан-3". По словам президента, целью врага было создать хаос в украинском обществе.
- Кроме того, в планах россиян было устранение украинского президента от власти. А само название происходит от значения для оккупантов "Майдана" – как переворота власти.
- Слова президента также объяснял и представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, ИПСО состояла в параллельном усилении ряда конфликтных событий внутри Украины и внутренних разногласий с использованием традиционных российских пропагандистских нарративов.
- Юсов также отмечал, что за реализацию наиболее масштабных экономически-психологических операций против Украины отвечает первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Однако к пропагандистской "работе" возвращался и печально известный автор проекта "Новороссия" Владислав Сурков.