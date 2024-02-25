Россия провалила самую дорогую в своей истории ИПСО, – Буданов сказал, что хотели сделать враги

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что Россия хотела совершить очень дорогую информационно-психологическую операцию против Украины. Однако в итоге оккупантам ничего не удалось.

Речь идет о спецоперации под названием “Майдан-3”. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время форума “Украина. Год 2024”, передает 24 Канал.

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Буданов рассказал о провале ИПСО "Майдан-3"

Кирилл Буданов отметил, что оккупанты не нашли ничего лучше, как назвать эту операцию "Майдан-3". Именно такое название эта ИПСО имеет в документах россиян.

Это максимально дорогая операция для них, и она уже практически провалилась,

– заявил глава ГУР.

По словам руководителя украинской разведки, в рамках этой операции оккупанты планировали создать ситуацию, чтобы поставить под сомнение легитимность принятия решений в Украине в период после 20 мая 2024 года.

"Они рассчитывали на определенную смуту в украинском обществе в связи с этим, которая будет спроектирована на наше войско. После этого, посеяв двоякие мысли в нашей армии, в первой половине июня они планировали нанести военное поражение на Востоке, пользуясь расшатанной заранее ситуацией в армии", –пояснил Буданов.

Однако глава ГУР МО заверил, что россияне не смогут нанести военное поражение. И эта их спецоперация уже окончательно провалилась.

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