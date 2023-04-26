Ирак туда же: почему на самом деле страны хотят посредничества между Украиной и Россией

Визит украинского министра Кулебы в Ирак не вызвал особых упоминаний в СМИ, хотя очевидно, что это государство очень важно для Украины.

Еще один посредник для переговоров

Хотя бы благодаря запасам советского и постсоветского оружия. Кроме того, в Ираке есть даже оружие украинского производства, которое он традиционно покупал.

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В то же время, именно относительно оружия заявлений не было. В публичное информационное пространство вышло только заявление о готовности Ирака к "посредничеству" в переговорах Украины и России.

Я понимаю логику иракцев, ведь с обоими государствами они издавна поддерживают отношения (и покупают оружие), но это уже даже не посчитаю какой "посредник". Такую роль для себя кто только не предлагал. По-видимому, этот "посреднический зуд" указывает на очевидное направление для украинских внешних коммуникаций. Он отражает фундаментальное непонимание многими мировыми игроками того, что происходит в российско-украинской войне.

Для многих отдаленных географически (и ментально) стран все это только "территориальный спор". Мол, два государства не могут поделить какие-то территории. Рано или поздно они устанут и как-то между собой все поделят, а если ты успеешь побыть там посредником, то получишь ряд преференций для себя. Там, по-видимому, рассуждают они.

Некоторые страны действительно ничего не понимают

Да, часть мира до сих пор не желает признавать экзистенциальный для Украины характер войны. Страны просто не могут понять, что в 21 веке может существовать государство, которое просто хочет уничтожить другое государство. Почему? Потому что считает, что имеет "историческое право" и еще 100 тысяч других вымышленных "аргументов".

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Соответственно, и завершиться все простым "перераспределением" не может. Если упомянуть 2014 год, то там подобная фундаментальная ошибка оценки событий поразила весь мир. Тогда ведущие мировые игроки решили закрыть глаза на агрессию против Украины, ограничившись символическими санкциями. Они фактически отдали Крым Владимиру Путину в пожизненное пользование, надеясь, что тот "поиграется" и завершит на этом свой экспансионизм. В действительности этот экспансионизм только разгорелся и вылился в самую большую войну в Европе за последние 70 лет.

Сейчас в мире много разных предложений "переговоров", и не все их инициаторы – это старые агенты КГБ. Часть – просто реально ничего не понимают. Не понимают, что для переговоров (любых) важно, чтобы одна сторона признавала существование другой, а для старых кремлевских шовинистов признать Украину невозможно. Это будет означать конец их империалистических надежд, а значит, и их конец.

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За последние десятилетия "абстрактный пацифизм" превратился в нечто самоценное в мировом политическом сознании. Любое "примирение" – это "хорошо". Даже если ты вообще не понимаешь, что происходило до него, какие это имело причины, какие будут последствия.

Такой "абстрактный пацифизм" часто сталкивается с конкретными проявлениями людоедской идеологии, с которыми он ничего поделать не может. Ибо людоед не хочет мириться с другими. Он нападает на других не потому, что кого-то неправильно понял, не потому, что на кого-то обижен, не потому, что хочет получить что-то. Он просто хочет жрать людей. Это очевидный факт, который просто нужно принять.

Поэтому лучшее "посредничество" сейчас – посредничество между Украиной и военной помощью.