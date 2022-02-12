Ирак, Испания и Италия также рекомендуют своим гражданам уехать из Украины

Ирак, Италия и Испания по состоянию на 12 февраля также рекомендуют своим гражданам выехать из Украины. Это происходит на фоне сообщений о возможном вторжении России.

МИД Испании заявило, что поездки их граждан в Украину на данный момент не приветствуются. Кроме того, испанцам, которые уже находятся на территории Украины, рекомендуют временно выехать.

Заметьте Никого не боимся, все под контролем, – Зеленский об угрозе нападения

МИД Ирака также призвало своих граждан покинуть украинские земли. Ситуацию в стране министерство охарактеризовало как "чрезвычайную".

МИД Италии рекомендовало своим гражданам вылететь из Украины коммерческими рейсами. Также людей просят воздержаться от несущественных путешествий в страну и постоянно мониторить информацию в СМИ.

Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину

По состоянию на 12 февраля ряд стран мира призвали своих граждан не медлить и выехать из Украины. Это происходит на фоне сообщений о возможной агрессии России уже в ближайшие дни.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Между тем, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".

Мы готовы к любым шагам, с любой стороны, с любых границ,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время выехать из Украины своих граждан уже призвали:

США;

Япония;

Нидерланды;

Южная Корея;

Черногория;

Израиль;

Новергия;

Великобритания;

Эстония;

Латвия;

Канада;

Бельгия;

Новая Зеландия;

Австралия;

Северная Македония;

Финляндия;

Германия.

Россия свозит танки на оккупированную часть Донбасса | На эту минуту:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Пост Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación:

En relación con la situación en #Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente