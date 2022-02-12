Ирак, Испания и Италия также рекомендуют своим гражданам уехать из Украины
Ирак, Италия и Испания по состоянию на 12 февраля также рекомендуют своим гражданам выехать из Украины. Это происходит на фоне сообщений о возможном вторжении России.
МИД Испании заявило, что поездки их граждан в Украину на данный момент не приветствуются. Кроме того, испанцам, которые уже находятся на территории Украины, рекомендуют временно выехать.
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МИД Ирака также призвало своих граждан покинуть украинские земли. Ситуацию в стране министерство охарактеризовало как "чрезвычайную".
МИД Италии рекомендовало своим гражданам вылететь из Украины коммерческими рейсами. Также людей просят воздержаться от несущественных путешествий в страну и постоянно мониторить информацию в СМИ.
Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину
По состоянию на 12 февраля ряд стран мира призвали своих граждан не медлить и выехать из Украины. Это происходит на фоне сообщений о возможной агрессии России уже в ближайшие дни.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Между тем, "информации о полномасштабной войне уже слишком много".
Мы готовы к любым шагам, с любой стороны, с любых границ,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время выехать из Украины своих граждан уже призвали:
- США;
- Япония;
- Нидерланды;
- Южная Корея;
- Черногория;
- Израиль;
- Новергия;
- Великобритания;
- Эстония;
- Латвия;
- Канада;
- Бельгия;
- Новая Зеландия;
- Австралия;
- Северная Македония;
- Финляндия;
- Германия.
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Пост Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación:
En relación con la situación en #Ucrania, se desaconsejan los viajes al país y se recomienda a los españoles que se encuentren allí, que consideren la posibilidad de abandonarlo temporalmente