Россия и Ирак углубляют сотрудничество, используя пропагандистский телеграм-канал, – ISW
Кремль использует пропагандистский телеграм-канал Rybar для усиления своего влияния в Ираке. В то же время в Багдаде заявили о заинтересованности в развитии отношений с Россией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.
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Как Россия и Ирак углубляют сотрудничество и отношения
Аналитики отметили, 25 января в телеграм-канале Rybar заявили, что представители их команды, включая основателя Михаила Звинчука, в течение прошлой недели посетили Ирак и встретились с официальными лицами страны. В частности, с премьер-министром Мохаммадом Шиа Аль-Судани.
Канал утверждал, что официальные лица Ирака отметили свою открытость к расширению торговли и иностранных инвестиций с российскими партнерами и заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иракских отношений,
– говорится в отчете.
Пропагандистский канал также призвал российские компании, медиа, блогеров и инвесторов активно исследовать возможности сотрудничества с Ираком.
В ISW отметили, что это не первый шаг Кремля в усилении своего влияния в Ираке. Так, представитель канала Rybar посещал Ирак еще в августе 2024 года, и это было первое сообщение о встрече российского "милблогера" с высокопоставленным иностранным чиновником.
В Институте изучения войны также отметили, что Россия стремится усилить свое влияние в регионе, чтобы вытеснить США как партнера по безопасности в Ираке. В частности, страна-агрессор ожидает возможное сокращение военного присутствия США в Ираке.
Также, по данным аналитиков, недавнее падение режима Башара Асада в Сирии могло побудить Кремль пересмотреть контуры своих отношений с Ираком и внешнеполитический вектор на Ближнем Востоке в целом.