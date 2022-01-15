В Ираке взорвали офисы политических партий

В столице Ирака 14 января неизвестные бросили ручные гранаты в офисы двух главных суннитских партий. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Детали взрывов в Багдаде

Инциденты произошли с утра в пятницу на севере и западе Багдада. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Ирака.

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Неизвестные бросили ручную гранату в штаб-квартиру политсилы Taqaddum Alliance, которую возглавляет спикер парламента Мохаммед аль-Халбуси.

Другая атака была направлена ​​на офис политсилы Azem Alliance. Ее глава – бизнесмен Хамис аль-Ханджар.

Кто именно бросил гранаты – пока неизвестно.

Ранее партии объединились

После состоявшихся в октябре 2021 года выборов этим двум суннитским политическим партиям удалось договориться о сотрудничестве и создать коалицию в парламенте.

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Суннизм – это основное направление в исламе, представители которого считают, что халифом (правителем) может быть только тот, кто имеет репутацию и звание богослова и правоведа высшего ранга. В частности – мудрый и физически здоровый мужчина.