Об этом в эфире 24 Канала отметил востоковед из Германии Михаил Якубович, подчеркнув, что теперь, после атаки 1 октября, Израиль получил полноценный "зеленый свет" на проведение наземной операции в Ливане, где расположены военные объекты "Хезболлы".

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Ответ Израиля будет, но ограниченным

В дальнейшем иранцы, по мнению востоковеда, могут так же критиковать Израиль, помогать своим прокси, в глазах определенных своих союзников говорить, что дали ответ, но пытаются избегать эскалации.

Заметьте! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп накануне удара спрогнозировал, что Иран может отреагировать на операцию по ликвидации лидера "Хезболлы" Насраллы, которую провела армия обороны Израиля. Ведь в его лице Иран потерял важного союзника. По мнению Шарпа, Израиль имеет возможность нанести колоссальный ущерб в ответ на атаки Ирана.

Якубович отметил, что ни израильские, ни иранские элиты от войны не страдают, более того – контактируют через посредников.

Это продолжение гибридной прокси-войны, которая может длиться годами. Я не ожидаю никакой существенной эскалации, мощных ударов. Конечно, определенный ответ со стороны Израиля будет, но ограниченным, потому что элиты, консультируясь с западными партнерами, к серьезным военным действиям не готовы, им это сейчас не очень нужно,

– считает востоковед.

Ожидать развертывания войны не следует

Якубович предположил, что к этому конфликту могут присоединиться лишь некоторые шиитские силы. Он отметил, что интересна позиция таких стран, как Иордания и Ирак, через которые летели иранские ракеты, их реакция была очень сдержанная.

"Есть уже заявления Эрдогана, что Израиль, мол, готов атаковать Турцию, он делает все, чтобы свой электорат держать в тонусе. Однако ожидать Третьей мировой войны или войны на уровне элит, не стоит. Сейчас это игра мускулами. Если против Ирана будет слишком сильная реакция, это будет ещё больше толкать его в объятия России и Китая, чего эти обе страны очень сильно ждут", – озвучил Якубович.

К сведению! Израильский журналист Цви Зильбер рассказал, что в Иране было 2 мнения вокруг удара по Израилю. Первое заключалось в том, чтобы его все-таки нанести, а второе – проявить сдержанность в этой атаке, чтобы не приблизить приход к власти в США кандидата в президенты Трампа. Он также отметил, что Иран имеет значительное количество уязвимых мест, по которым может получить ответный удар.