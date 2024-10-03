Про це в етері 24 Каналу зазначив сходознавець з Німеччини Михайло Якубович, наголосивши, що тепер, після атаки 1 жовтня, Ізраїль отримав повноцінне "зелене світло" на проведення наземної операції в Лівані, де розташовані військові об'єкти "Хезболли".

Дивіться також Як Росія використовує конфлікт на Близькому Сході: аналіз ISW

Відповідь Ізраїлю буде, але обмеженою

Надалі іранці, на думку сходознавця, можуть так само критикувати Ізраїль, допомагати своїм проксі, в очах певних своїх союзників говорити, що дали відповідь, але намагаються уникати ескалації.

Зауважте! Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп напередодні удару спрогнозував, що Іран може відреагувати на операцію з ліквідації лідера "Хезболли" Насралли, яку провела армія оборони Ізраїлю. Адже в його особі Іран втратив важливого союзника. На думку Шарпа, Ізраїль має можливість завдати колосальної шкоди у відповідь на атаки Ірану.

Якубович зауважив, що ні ізраїльські, ні іранські еліти від війни не страждають, ба більше – контактують через посередників.

Це продовження гібридної проксі-війни, яка може тривати роками. Я не очікую жодної суттєвої ескалації, потужних ударів. Звичайно, певна відповідь з боку Ізраїлю буде, але обмеженою, бо еліти, консультуючись із західними партнерами, до серйозних військових дій не готові, їм це зараз не дуже потрібно,

– вважає сходознавець.

Очікувати розгортання війни не слід

Якубович припустив, що до цього конфлікту можуть долучитися лише деякі шиїтські сили. Він зазначив, що цікавою є позиція таких країн, як Йорданія та Ірак, через які летіли іранські ракети, їхня реакція була дуже стримана.

"Є вже заяви Ердогана, що Ізраїль, мовляв, готовий атакувати Туреччину, він робить все, аби свій електорат тримати у тонусі. Однак очікувати Третьої світової війни чи війни на рівні еліт, не варто. Зараз це гра м'язами. Якщо проти Ірану буде надто сильна реакція, це буде ще більше штовхати його в обійми Росії й Китаю, чого ці обидві країни дуже сильно чекають", – озвучив Якубович.

До відома! Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів, що в Ірані було 2 думки довкола удару по Ізраїлю. Перша полягала в тому, аби його все-таки завдати, а друга – проявити стриманість в цій атаці, аби не наблизити прихід до влади у США кандидата в президенти Трампа. Він також наголосив, що Іран має значну кількість вразливих місць, по яких може отримати удар у відповідь.