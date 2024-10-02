Вдвое масштабнее апрельской: в Пентагоне прокомментировали атаку Ирана на Израиль

Поздно вечером 1 октября Иран массированно атаковал Израиль, запустив сотни ракет. Этот обстрел стал вдвое масштабнее, чем апрельский.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. Как передает Sky News, эсминцы США выпустили около 12 перехватчиков по иранским ракетам.

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Пентагон прокомментировал атаку по Израилю

По словам Райдера, атака Ирана на Израиль 1 октября была вдвое масштабнее, чем апрельская. Он также отметил, что главная цель этого удара была массированная разрушение.

Нельзя запускать столько ракет по цели без намерения попасть во что-то. Поэтому абсолютно точно, как и в прошлый раз, их намерение заключается в том, чтобы вызвать разрушения,

– убежден представитель Пентагона.

Справка. В Jerusalem Post писали, что во время атаки 1 октября Иран выпустил около 500 баллистических ракет. В то же время в ЦАХАЛ заявили, что в небе зафиксировали 180 воздушных целей. Во время прошлой атаки, 13 апреля 2024 года, Иран запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Райдер добавил, что эсминцы США помогали отражать атаку. Так, было выпущено около дюжины перехватчиков по иранским ракетам, запущенных в сторону Израиля. Как пишут в СМИ, сейчас в части Средиземного моря есть 3 эсминца США с управляемыми ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole и USS Bulkeley. В Пентагоне отметили, что иранскую атаку 1 октября отражали только 2 судна.

К тому же, стало известно, что во вторник, 1 октября, глава Пентагона Ллойд Остин уже второй раз провел переговоры с израильским коллегой Йоавом Галлантом. Во время этого разговора, как передает Райдер, Остин подтвердил непоколебимую поддержку США. Также глава Пентагона отметил, что "США занимают прочную позицию по всему региону Ближнего Востока, чтобы защитить американские силы и Израиль от угроз со стороны Ирана и террористических организаций, поддерживаемых Ираном".