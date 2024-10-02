Про це повідомив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер. Як передає Sky News, есмінці США випустили близько 12 перехоплювачів по іранських ракетах.

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Пентагон прокоментував атаку по Ізраїлю

За словами Райдера, атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня була вдвічі масштабнішою, ніж квітнева. Він також наголосив, що головна ціль цього удару була масована руйнація.

Не можна запускати стільки ракет по цілі без наміру влучити в щось. Тож абсолютно точно, як і минулого разу, їхній намір полягає в тому, щоб спричинити руйнування,

– переконаний речник Пентагону.

Довідка. У Jerusalem Post писали, що під час атаки 1 жовтня Іран випустив близько 500 балістичних ракет. Водночас у ЦАХАЛ заявили, що у небі зафіксували 180 повітряних цілей. Під час минулої атаки, 13 квітня 2024 року, Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет.

Райдер додав, що есмінці США допомагали відбивати атаку. Так, було випущено близько дюжини перехоплювачів по іранських ракетах, запущених у бік Ізраїлю. Як пишуть у ЗМІ, нині у частині Середземного моря є 3 есмінці США з керованими ракетами: USS Arleigh Burke, USS Cole та USS Bulkeley. У Пентагоні зауважили, що іранську атаку 1 жовтня відбивали лише 2 судна.

До того ж стало відомо, що у вівторок, 1 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін вже вдруге провів переговори з ізраїльським колегою Йоавом Галлантом. Під час цієї розмови, як передає Райдер, Остін підтвердив непохитну підтримку США. Також глава Пентагону наголосив, що "США займають міцну позицію по всьому регіону Близького Сходу, щоб захистити американські сили та Ізраїль від загроз з боку Ірану та терористичних організацій, що підтримуються Іраном".