Экс-командующий ВВС Британии объяснил, почему США сознательно тратят миллионы на сбивание дронов

В войне дронов все острее видна главная проблема Запада: дешевые "Шахеды" вынуждают тратить на перехват значительно более дорогие ракеты и авиацию. Но для США и их союзников здесь вопрос не только в цене, а в том, способны ли они защитить людей и не дать противнику продавить оборону массой.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире 24 Канала объяснил, что Иран пытается переиграть Запад не качеством, а количеством целей в небе. По его словам, американцы сознательно идут на большие расходы, потому что для них критическими являются безопасность и сдерживание новой войны на истощение.

Почему США тратят дорогие ракеты на дешевые дроны?

Шон Белл объяснил, что дискуссия о стоимости перехвата часто идет не туда, на Западе действительно используют очень дорогие средства против дешевых дронов, но для стран, которые защищают свои города, базы или корабли, главным остается не цена одной ракеты, а безопасность людей и способность остановить атаку.

Люди очень зацикливаются именно на стоимости. Многие страны Ближнего Востока не имеют проблем с деньгами. Им безразлично, чем именно сбивать дроны. Их волнует безопасность и защищенность своих людей,

– объяснил Белл.

Запад годами вкладывался в сложные и дорогие технологии, чтобы не втягиваться в войну на истощение, но из-за этого таких ракет и систем всегда меньше, чем хотелось бы. Иран, по его оценке, это понял и делает ставку не на качество отдельного дрона, а на массу целей в небе, которая может перегрузить даже сильную оборону.

Если запустить 100, а тем более 1000 таких дронов по американскому военному кораблю, он не сможет одновременно отслеживать такое количество целей, и у него просто закончатся ракеты,

– подчеркнул вице-маршал в отставке.

В качестве примера Белл привел британский эсминец HMS Dragon, который имеет мощные возможности ПВО, но и там запас ракет не безграничен. После определенного количества перехватов корабль уже должен переходить на другие средства защиты, и это хорошо показывает, почему война дронов упирается не только в деньги, но и в предел самой системы обороны.

Важно! Война США и Израиля против Ирана уже стоит Вашингтону десятки миллиардов долларов и бьет по мировому энергорынку. Американцы тратят дорогое высокоточное оружие против значительно более дешевых целей, а это делает кампанию очень дорогой даже для США. На этом фоне дорожает нефть, Европа сталкивается с риском нового энергетического напряжения, а страны Персидского залива теряют не только деньги, но и важную инфраструктуру из-за иранских ударов.

Опыт Украины в войне дронов уже нужен Ближнему Востоку

Война против "Шахедов" уже давно вышла за пределы сугубо украинского опыта. Страны Ближнего Востока тоже столкнулись с этой угрозой и теперь нуждаются не только в деньгах или оружии, а людей, которые понимают, как сбивать такие цели быстро и дешевле. Именно поэтому для них важными стали украинские специалисты, которые прошли эту войну на практике.

Мне кажется довольно показательным, что несколько украинцев с опытом работы с дронами поехали в Персидский залив, чтобы помочь странам региона эффективнее противодействовать "Шахедам", используя свои знания,

– объяснил Белл.

Он считает это не только военной помощью партнерам, но и политическим шагом для самой Украины. По его мнению, президент Владимир Зеленский таким образом выстраивает доверие с теми странами, которые имеют ресурсы и вооружение, но не имеют такого практического опыта.

К слову: Украина уже получила запросы от 11 стран Ближнего Востока на дроны-перехватчики. Владимир Зеленский говорил, что украинские специалисты уже сотрудничают с 5 государствами по противодействию "Шахедам". По данным BBC, в одной из стран региона украинские специалисты уже даже успешно сбивали иранские беспилотники. В то же время экспорт таких систем из Украины пока официально не открыт, поэтому производители ждут решения государства.

Для Киева это способ показать собственную ценность не на словах, а через конкретный результат.

Я думаю, что президент Зеленский завоюет доверие стран Ближнего Востока. После этого они будут более склонны помогать ему в борьбе с Россией,

– подчеркнул вице-маршал в отставке.

Война в Украине показала значительно более широкую картину: беспилотники берут на себя наблюдение, сбор данных, перехват сигналов и радиоэлектронное воздействие. Поэтому они становятся не приложением к бою, а одним из главных элементов контроля над полем боя.

Если смотреть на дроны как на узлы в экосистеме поля боя, тогда все выглядит иначе. Эти узлы передают информацию и создают более детальную картину поля боя. Одни из этих дронов могут наблюдать, другие – слушать, еще другие – перехватывать радиосигналы, а некоторые – создавать радиопомехи,

– объяснил Белл.

Это меняет и подход к использованию традиционной авиации. Часть задач, которые ранее выполняли самолеты поддержки или истребители, в будущем могут закрывать именно беспилотные системы. Речь идет уже не об отдельной технологии, а об изменении самой архитектуры современной войны.

Зачем в будущем использовать истребители для поддержки наземных войск, если это можно будет делать с помощью дронов?,

– подчеркнул вице-маршал в отставке.

Украинский опыт в этой сфере ценен не только из-за борьбы с "Шахедами". Он показывает, как беспилотники постепенно перебирают на себя все больше функций на поле боя и как быстро армии вынуждены под это перестраиваться.

Что известно об украинских перехватчиках и помощи партнерам?