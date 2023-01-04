Иран превращает торговое судно в авианосец для беспилотников, – СМИ

Тегеран начал переоборудовать контейнеровоз "Шахид Махдави" в военный корабль. Западные журналисты отмечают, что на обновленном судне Иран планирует перевозить беспилотники.

Иран продолжает снабжать Кремль вооруженмем, в частности, передает оккупантам дроны-камикадзе, поддерживая войну России против мирных украинцев. По всей видимости, Тегерану уже не хватает транспортных средств для этого дела, поэтому он начал "переквалифицировать" свои грузовые суда в военные корабли.

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Что видно на снимках из СМИ

Журналисты распространили в сети кадры, из которых понятно, что морской корабль Корпуса стражей Исламской революции "Шахид Махдави" теперь будет перевозить БПЛА, вертолеты и дроны. Такое переоборудование судна происходит прямо у входа в Персидский залив.



Иранский корабль "Шахид Махдави" / Фото из издания USNI News

На фото видно, как палубу торгового судна сняли перед установкой надводного пускового аппарата.

Тот факт, что надстройка охватывает оригинальную палубу, означает, что традиционная компоновка авианосца невозможна. Ракурсы на добавленной кабине тоже не традиционны. Возможно, это намекает на полетную палубу, проходящую от левого до правого борта перед надстройкой,

– написали в издании Sutton.



Иран производит с грузовых судов военные корабли / Фото из издания USNI News

Эксперты отмечают, что "Шахид Махдави" "переквалифицируется" на военный корабль, по меньшей мере, с мая 2022 года.

В то же время, иранские СМИ подтверждали, что этот корабль используется для хранения беспилотников. Нужно это Тегерану для того, чтобы увеличить возможности страны для нанесения удара дальнего радиуса действия.

Сколько иранских дронов уже использовала Россия

Недавно в Главном управлении разведки озвучили, сколько иранских дронов-камикадзе выпустила Россия по нашему государству. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, оккупанты использовали около 660 БПЛА после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, следует сказать, что обычно Тегеран снабжал Кремль "Шахидамы" париями в 250 – 300 штук.