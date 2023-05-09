Иран, вероятно, хочет перебросить производство БпЛА в Беларусь, – Игнат

Власти Ирана стремятся избежать западных санкций и давления от других стран. И потому может опрокинуть производство беспилотников в Беларусь.

Такое мнение озвучил представитель воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Свобода. Утро", передает 24 Канал.

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Он добавил, что и Россия может самостоятельно производить беспилотники, например "Лансет". Хотя они не очень мощные, добавляет спикер, но "донимают украинскую противовоздушную оборону и войска Сил обороны на передней линии".

Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть – не проблема, другой вопрос – это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок gps-навигации, блок управления и это Россия выработать сама не может. Собственно за этими товарами – двойного назначения и высокотехнологичной продукцией не помешал бы контроль санкций, для того чтобы помешать им получать такую продукцию,

– отметил Игнат.

Уже известно, что иранские инженеры с рабочей командировкой посетили Беларусь. Рабочего группа, состоявшая из иранских инженеров при организации ФСБ России и КГБ Беларуси, посетили "Гомельский радиозавод". В ходе командировки обсуждалась возможность системной наладки производства дронов-камикадзе. Ранее наше подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов.

Какая ситуация с ракетами в России

Относительно ракет он сказал, что есть признаки того, что Россия их все-таки производит. В частности, на Украине уже находили обломки недавно изготовленных ракет.

"Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства – и осень и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать это быстро. И быстро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета – это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу", – добавил. он.

Добавим, что в ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена еще до полномасштабного вторжения. К счастью, большинство враждебных БПЛА нашей ПВО удается сбить, но собственная безопасность превыше всего. Минреинтеграции собрало советы о том, как распознать БпЛА

Что делать, когда есть опасность атаки враждебными беспилотниками: