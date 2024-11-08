Иран планировал убийство Трампа перед выборами: в Минюсте США озвучили подробности

Минюст США рассказало о попытках Ирана убить Трампа на территории США. Фархад Шакери вместе с двумя американцами готовил нападение на критиков иранского режима.

Главным фигурантом этого дела является 51-летний Фархад Шакери, уроженец Ирана, который организовал группу для совершения нападений. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Министерство юстиции США.

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В схеме участвовали также двое американцев: Карлайл Ривер и Джонатан Лоудголт, которые выполняли задачи по наблюдению и убийству критиков иранского правительства.

Шакери, агент Ирана, собрал сеть преступников для осуществления этой операции. Ему было поручено следить за несколькими американскими гражданами, среди которых и Дональд Трамп, и выполнить ряд других нападений, в том числе за деньги. Ривер и Лоудголт во время заданий неоднократно фиксировали свои действия, делали фотографии и координировали свои шаги с Шакери, который их инструктировал.

Обратите внимание! Минюст заявил, что усилия Ирана на территории США для выполнения преступлений на высшем уровне не будут прощаться, и страна будет принимать все меры для того, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Кроме этого, Иран активно использует своих агентов для организации нападений на американцев как форму мести за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году, и это лишь одна из многочисленных попыток расправы с его врагами за рубежом.

Сейчас Шакери находится на свободе, скрываясь в Иране, а Ривер и Лоудголт задержаны. Их действия уже привели к серьезной угрозе, что ставит под сомнение безопасность американцев на территории страны.

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