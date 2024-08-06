В частности Госсекретарь Энтони Блинкен обратился к коллегам из стран G7, чтобы они надавили на участников противостояния. Однако по мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, которым он поделился с 24 Каналом, Иран сам не заинтересован в том, чтобы сейчас вспыхнула большая война на Ближнем Востоке.

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У Израиля есть план

Особенно это опасно для Тегерана именно сейчас, когда к власти в США может вернуться Дональд Трамп. Его возвращение в Белый дом будет полной катастрофой для Ирана. Трамп настроен произраильски, и именно он во времена своего президентства отдал приказ убить командира спецподразделения "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани.

В то же время если Иран применит большое количество ракет и дронов по Израилю, это вероятно приведет к массовым жертвам. В ответ Израиль может ударить по объектам иранской ядерной программы. У него есть такой план,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому Иран может совершить "месть", похожую на ту, что состоялась в апреле 2024 года. Тогда он запустил более 300 ракет и дронов по Израилю, которые сбивали вместе израильские силы, а также США и их союзники.

Выглядела атака, по его словам, как массированная, однако 99% целей было сбито. Состоялось только несколько ударов по военным базам, однако жертв не было.

Израиль самостоятельно эскалирует ситуацию, ликвидируя лидеров ХАМАС и "Хезболлы". Он демонстрирует, если ему не дадут сейчас "дожать" ХАМАС в Секторе Газа, то террористы вернуться и устроят еще более масштабный теракт. Поэтому Израиль действует исключительно в интересах страны и своего народа,

– уверен Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал министрам иностранных дел из стран G7 о том, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться в ближайшее время. Он попросил их попытаться дипломатически повлиять на стороны конфликта и призвать их к максимальной сдержанности.