Зокрема Держсекретар Ентоні Блінкен звернувся до колег з країн G7, щоб вони натиснули на учасників протистояння. Проте на думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, якою він поділився з 24 Каналом, Іран сам не зацікавлений в тому, щоб зараз спалахнула велика війна на Близькому Сході.

До теми Нові цілі Ізраїлю: хто насправді керує ХАМАС і що змінить вбивство Ганії на Близькому Сході

Ізраїль має план

Особливо це небезпечно для Тегерана саме зараз, коли до влади в США може повернутися Дональд Трамп. Його повернення в Білий дім буде повною катастрофою для Ірану. Трамп налаштований проізраїльські, і саме він за часів свого президенства віддав наказ вбити командира спецпідрозділу "Аль-Кудс" у складі КВІР Касема Сулеймані.

Водночас якщо Іран застосує велику кількість ракет та дронів по Ізраїлю, це імовірно призведе до масових жертв. У відповідь Ізраїль може вдарити по об'єктах іранської ядерної програми. Він має такий план,

– наголосив політтехнолог.

Тому Іран може вчинити "помсту", схожу на ту, що відбулась у квітні 2024 року. Тоді він запустив понад 300 ракет та дронів по Ізраїлю, які збивали гуртом ізраїльські сили, а також США та їхні союзники.

Виглядала атака, за його словами, як масована, однак 99% цілей було збито. Відбулось тільки декілька ударів по військових базах, проте жертв не було.

Ізраїль самостійно ескалює ситуацію, ліквідуючи лідерів ХАМАС та "Хезболли". Він демонструє, якщо йому не дадуть зараз "дотиснути" ХАМАС у Секторі Газа, то терористи повернуться і вчинять ще масштабніший теракт. Тому Ізраїль діє виключно в інтересах країни і свого народу,

– впевнений Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав міністрам закордонних справ з країн G7 про те, що атака Ірану та "Хезболли" на Ізраїль може початися найближчим часом. Він попросив їх спробувати дипломатично вплинути на сторони конфлікту та закликати їх до максимальної стриманості.