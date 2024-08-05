Блинкен сообщил политикам, что Иран может атаковать Израиль уже в понедельник, – СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7 в воскресенье, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник.

Блинкен созвал телефонную конференцию, чтобы координировать действия с ближайшими союзниками США и попытаться осуществить дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу", чтобы максимально минимизировать их "месть". Об этом сообщили журналисты со ссылкой на три неназванных источника.

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Когда Иран может атаковать Израиль

Блинкен сказал, что в США не знают точного времени атаки, но подчеркнул, что она может начаться уже в ближайшие 24 – 48 часов – то есть уже в понедельник, 5 августа. По словам источников, Блинкен попросил других министров иностранных дел применить дипломатическое давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы сохранить максимальную сдержанность.

Ожидается, что командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла прибудет в Израиль в понедельник, чтобы завершить подготовку с Армией обороны Израиля к возможному нападению со стороны Ирана и "Хезболлы",

– говорится в материале.

По предварительной информации, не исключается участие других союзников Ирана в регионе. Один из вариантов – массированная атака с воздуха с использованием ракет и беспилотников.

К слову, Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль беспилотниками. Их могут запустить из районов вблизи Дамаска и из сирийской пустыни.