Единственная надежда для иранского народа: что может положить конец ядерной угрозе

Согласно древней иранской пословице, когда сумасшедший бросает камень в колодец, требуется десять мудрецов, чтобы его вытащить. Аятолла Али Хаменеи, нынешний верховный лидер Ирана, который находится в изоляции, был этим сумасшедшим. Теперь многие люди в Иране и во всем мире пытаются спасти колодец.

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Режим в Иране не смог оценить глубину собственной слабости

Из-за Хаменеи Иран почти четыре десятилетия шел по пути войны с Израилем, которого он называет "раковой опухолью" в регионе, которую необходимо уничтожить. В то же время режиму удалось предотвратить противостояние, которое было нежелательно для иранского народа и неоправданно национальными интересами Ирана.

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Правители Ирана могли полагаться на блеф таких посредников, как "Хезболла", ХАМАС и режим Асада в Сирии, нежелание многих израильтян рисковать полномасштабной войной и способность Ирана использовать свою ядерную программу, чтобы получить уступки от западных государств.

До сих пор.

Режим имел множество предупредительных сигналов о своей беспрецедентной слабости внутри страны и изоляции в регионе. Были возвращение Дональда Трампа в Белый дом, жестокое, но эффективное уничтожение Израилем "Хезболлы" в Ливане и ХАМАСа в Газе, экономический коллапс – очевиден в резком обесценивании валюты, забастовки дальнобойщиков и повсеместном дефиците газа и электроэнергии – и рост количества гражданского неповиновения женщин из-за принудительного ношения хиджаба.

Но вместо того, чтобы смягчить свою позицию, лидеры Ирана прибегли к своей старой хитрости: напыщенно хвастались способностью создать ядерную бомбу. В то же время они с серьезным выражением лица настаивали на том, что их ядерная программа никогда не имела военной компоненты.

Они потратили много времени на глупый вопрос о том, были ли переговоры с администрацией Трампа по новой ядерной сделке "прямыми" или "косвенными". В конце концов, Хаменеи продиктовал, что не должно быть прямых переговоров с "великим сатаной".

Единственный путь для спасения Ирана

Хотя режим в своем лабиринте самообмана не смог оценить всю глубину своей слабости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху этого не сделал. Столкнувшись с растущим хором израильтян, которые требовали прекращения гуманитарной катастрофы, к которой он присоединился в Газе, Нетаньяху нашел момент, чтобы начать давно ожидаемую и тщательно подготовленную атаку.

Впечатляющее проникновение Израиля в аппарат безопасности Ирана позволило ему быстро обезглавить иранскую оборону, убив около двух третей высших военных и разведывательных командиров страны в течение первых нескольких дней. И, намеренно или нет, предложение Трампа о переговорах, похоже, усыпило режим.

Режим и его идеологические приспешники постоянно обвиняют других, в частности Запад, Израиль и Саудовскую Аравию, в каждой своей неудаче. Они, безусловно, иногда допускали вопиющие ошибки. Длительное насилие Израиля в Газе против невинных палестинцев, которые, как и иранцы, являются заложниками радикальной нигилистической идеологии, является ярким примером. Нетаньяху также отравил колодец, который другие, с большей мудростью и здравомыслием, должны будут спасать.

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Как и в случае с палестинцами, жизнь невинных иранских граждан должна быть защищена. Иранский народ и его демократические стремления – единственная надежда на смену режима. Израиль, США или Россия не могут и не должны определять будущее Ирана. Западу и Израилю нужна четкая краткосрочная и долгосрочная стратегия для достижения этой цели.

Такая стратегия должна предусматривать немедленное прекращение насилия против гражданского населения. Конечно, как и ХАМАС в Газе, режим разместил много военных объектов и центров обогащения урана в жилых районах. Призывать 14 миллионов граждан Тегерана к эвакуации, чтобы Израиль мог уничтожить эти объекты, – то же, что применять лекарства, которые хуже самой болезни.

С другой стороны, любая сделка с этим жестоким, лицемерным режимом будет разорвана, как только его лидеры поверят, что они избавились от нынешнего затруднительного положения. Единственным решением ядерной головоломки Ирана является демократический Иран, что предполагает поддержку демократических голосов внутри Ирана, подкрепленную голосами иранской диаспоры.

Более десяти лет назад мы с моим коллегой Зигфридом Хекером написали статью, в которой высказывали предположение, что Иран, начиная с шаха в 1970-х годах, должен был бы последовать примеру Южной Кореи и отказаться от высокообогащенного урана в пользу ядерных технологий. Обогащение, утверждали мы, только порождает сомнения относительно мирных целей ядерной программы.

Как демократическое общество подойдет к такому сложному вопросу даже в лучшие времена – невозможно предсказать, но только демократический Иран может решить эту дискуссию. Без смены режима народом Ирана, для народа Ирана не может быть долгосрочной стабильности и процветания.

Демократические общества гораздо чаще выбирают то, что Аристотель называл золотой серединой, ища золотую середину между крайностями. В любом случае Иран – региональный лидер на протяжении последнего века, где средний возраст населения составляет 32 года – не может не выиграть от конца режима, погрязшего в догматизме 90-летней кабалы.