Иран тайно накопил тысячи ракет, а Россия помогла ему усилить атаки, – WSJ

Иран имеет в своем арсенале от 1500 до 2500 ракет, несмотря на заявления Дональда Трампа о почти полном уничтожении военного потенциала страны. Тегеран постепенно восстанавливает запасы, используя компоненты, накопленные до начала войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей разведки.

Сколько ракет осталось у Ирана?

По оценкам американской разведки, у Ирана есть от 1500 до 2500 ракет. Такой арсенал позволяет Тегерану наносить значительные удары по военным объектам США и их союзников на Ближнем Востоке, если возобновится полномасштабная война.

Эти данные противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа и других представителей его администрации, которые утверждали, что военный потенциал Ирана практически уничтожен.

Хотя американские и израильские удары повредили производственные мощности Тегерана, страна продолжает восстанавливать ракетный арсенал. Это происходит медленнее, чем до войны, в основном благодаря использованию ранее накопленных компонентов. Кроме того, Иран располагает значительным количеством беспилотников и ракет малой дальности.

Симона Лидин, которая во время первого президентского срока Трампа занимала должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока, отметила, что даже минимальная оценка в 1500 ракет свидетельствует о значительном восстановлении запасов.

По ее словам, Иран пополнил более половины довоенного арсенала. Лидин также считает, что Тегеран полностью восстановил запасы в период между 12-дневной войной в июне 2025 года и началом нынешнего конфликта в феврале.

В то же время бывший аналитик ЦРУ Джим Лемсон подчеркивает, что точно оценить количество иранских ракет сложно. Тегеран держит эти данные в секрете, а ракеты производят разные компании. Также неизвестно, сколько новых боеприпасов страна может собрать из компонентов, хранящихся в подземных хранилищах.

Как Россия помогает Ирану усилить атаки?

Ирану удалось повысить эффективность ударов по целям на Ближнем Востоке. Этому способствовали улучшение разведки, точность данных для наведения на цели и изменение тактики применения вооружения.

В частности, Тегеран получает помощь от союзников, среди которых Россия. Москва, по оценкам экспертов, передает Ирану разведывательную информацию, спутниковые снимки, технологии и военный опыт.

Также российская помощь касается совершенствования применения иранских ракет и беспилотников. Ранее появлялась информация, что Москва могла передавать Тегерану модифицированные "Шахеды" и переносные зенитные ракетные комплексы.

Сотрудничество между Россией и Ираном укрепилось после американо-израильских ударов по Тегерану. Благодаря этому Иран получает дополнительные возможности для восстановления военного потенциала и повышения эффективности атак.