Иран накопил уран для 5 ядерных бомб, – министр обороны Израиля

У Ирана есть обогащенный уран, которого могло бы хватить для пяти ядерных бомб. Однако нет необходимых технологий для их создания.

В ближайшее время бомбы не будут изготовлены. У Ирана есть уран, обогащенный на 20 – 60%, а для ядерного оружия необходим уран с 90% чистоты. Однако министр обороны Израиля Йоав Галант предостерег Иран.

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Иран может изготовить 5 ядерных бомб

Согласно условиям международной атомной сделки 2015 года, Иран не имеет права обогащать уран выше 3,67%. Галант отмечает, что Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. Страна уже получила материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб.

Министр предупредил, что обогащение Ираном урана до 90% "было бы серьезной ошибкой".

Ирану не хватает технологий

Издание предполагает, что Иран мог бы выработать достаточно расщепленного урана для ядерного оружия через две недели, если бы захотел. Однако затем Тегерану понадобятся долгие месяцы, чтобы подготовить бомбу к использованию.

Кроме того, в США убеждены, что у Ирана еще нет всех технологий, необходимых для создания бомбы, поэтому окончательного решения также нет.

Переговоры о возобновлении ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами возобновились в апреле 2021 года. Однако в прошлом году они зашли в тупик.