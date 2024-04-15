Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что Иран не сможет вести полномасштабные военные действия. Он добавил, что Израиль находится в выгодной ситуации, чтобы ослабить врага.

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Слабое место Ирана

Когда смотреть на цифры инфографики, по словам Янушевского, кажется, что иранская армия сильнее и имеет гораздо больше военнослужащих. Однако Иран не воевал уже с 1988 года, в то время, когда армия Израиля постоянно находится в войнах.

По мнению политолога, иранская разведка сильная, но армия является сильной только в отдельных моментах, например, что касается изготовления дронов и ракет. Однако, если говорится о полномасштабной войне, то у иранской армии нет никаких шансов. Особенно, если говорить о линии фронта и коалиции.

Это было очень смелое и опрометчивое решение нанести удар по Израилю,

– подчеркнул Янушевский.

Шанс Израиля

По словам политолога, у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху есть политический интерес в том, чтобы эта война состоялась, ведь он предупреждал об иранской угрозе последние 20 лет.

Второго шанса осуществить удар по объектам ядерной программы Ирана не будет,

– отметил Янушевский.

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