Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что Иран не сможет вести полномасштабные военные действия. Он добавил, что Израиль находится в выгодной ситуации, чтобы ослабить врага.
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Слабое место Ирана
Когда смотреть на цифры инфографики, по словам Янушевского, кажется, что иранская армия сильнее и имеет гораздо больше военнослужащих. Однако Иран не воевал уже с 1988 года, в то время, когда армия Израиля постоянно находится в войнах.
По мнению политолога, иранская разведка сильная, но армия является сильной только в отдельных моментах, например, что касается изготовления дронов и ракет. Однако, если говорится о полномасштабной войне, то у иранской армии нет никаких шансов. Особенно, если говорить о линии фронта и коалиции.
Это было очень смелое и опрометчивое решение нанести удар по Израилю,
– подчеркнул Янушевский.
Шанс Израиля
По словам политолога, у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху есть политический интерес в том, чтобы эта война состоялась, ведь он предупреждал об иранской угрозе последние 20 лет.
Второго шанса осуществить удар по объектам ядерной программы Ирана не будет,
– отметил Янушевский.
Израиль отразил атаку Ирана: что известно
- Издание The Wall Street Journal 12 апреля написало о вероятной подготовке Израиля к атаке со стороны Ирана. Сообщение поступило от неназванного американского чиновника.
- В вечер субботы 13 апреля Иран запустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Однако Израилю удалось перехватить большинство воздушных целей.
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что Иран не оценил высокую защиту воздушного пространства Израиля. Также иранцы запустили сначала дроны, а впоследствии баллистические ракеты, следуя российской тактике. Иран хотел "попасть" в "окно" противовоздушной обороны, когда Израиль сбивал бы дроны и крылатые ракеты.