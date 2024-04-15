Таку думку 24 Каналу висловив політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що Іран не зможе вести повномасштабні військові дії. Він додав, що Ізраїль є у вигідній ситуації, аби послабити ворога.
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Слабке місце Ірану
Коли дивитись на цифри інфографіки, за словами Янушевського, здається, що іранська армія сильніша та має набагато більше військовослужбовців. Однак Іран не воював вже з 1988 року, в той час, коли армія Ізраїлю постійно перебуває у війнах.
На думку політолога, іранська розвідка сильна, але армія є сильною лише в окремих моментах, наприклад, що стосується виготовлення дронів та ракет. Однак, якщо мовиться про повномасштабну війну, то в іранської армії немає ніяких шансів. Особливо, якщо говорити про лінію фронту та коаліцію.
Це було дуже сміливе та необачне рішення завдати удару по Ізраїлю,
– підкреслив Янушевський.
Шанс Ізраїлю
За словами політолога, в прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є політичний інтерес в тому, щоб ця війна відбулась, адже він попереджав про іранську загрозу останні 20 років.
Другого шансу здійснити удар по об’єктах ядерної програми Ірану не буде,
– зауважив Янушевський.
Ізраїль відбив атаку Ірану: що відомо
- Видання The Wall Street Journal 12 квітня написало про ймовірну підготовку Ізраїлю до атаки з боку Ірану. Повідомлення надійшло від неназваного американського чиновника.
- У вечір суботи 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля". Однак Ізраїлю вдалось перехопити більшість повітряних цілей.
- Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Іран не оцінив високий захист повітряного простору Ізраїлю. Також іранці запустили спершу дрони, а згодом балістичні ракети, наслідуючи російську тактику. Іран хотів "влучити" у "вікно" протиповітряної оборони, коли Ізраїль збивав би дрони й крилаті ракети.