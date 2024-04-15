Таку думку 24 Каналу висловив політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, зауваживши, що Іран не зможе вести повномасштабні військові дії. Він додав, що Ізраїль є у вигідній ситуації, аби послабити ворога.

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Слабке місце Ірану

Коли дивитись на цифри інфографіки, за словами Янушевського, здається, що іранська армія сильніша та має набагато більше військовослужбовців. Однак Іран не воював вже з 1988 року, в той час, коли армія Ізраїлю постійно перебуває у війнах.

На думку політолога, іранська розвідка сильна, але армія є сильною лише в окремих моментах, наприклад, що стосується виготовлення дронів та ракет. Однак, якщо мовиться про повномасштабну війну, то в іранської армії немає ніяких шансів. Особливо, якщо говорити про лінію фронту та коаліцію.

Це було дуже сміливе та необачне рішення завдати удару по Ізраїлю,

– підкреслив Янушевський.

Шанс Ізраїлю

За словами політолога, в прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є політичний інтерес в тому, щоб ця війна відбулась, адже він попереджав про іранську загрозу останні 20 років.

Другого шансу здійснити удар по об’єктах ядерної програми Ірану не буде,

– зауважив Янушевський.

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