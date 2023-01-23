Как Иран играет с Россией заявлениями об оккупированных территориях

Кратко и четко о позиции Ирана по непризнанию оккупированных территорий Украины российскими.

Это не нож в спину России

Многие сейчас радостно хихикают с позиции МИД Ирана. Мол, это "нож в спину" России от союзника и все такое. Однако не спешите хлопать в ладоши раньше времени.

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Напомню, что Иран это страна-изгой, которая поставляет России снаряжение и оружие. По состоянию на сегодняшний день в списке переданного России оружия и снаряжения есть:

БпЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136;

авиабомбы: Ghaem-5;

шлемы: NIJ II;

бронежилеты: Rouin-3.

В перспективе Россия может получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Кроме того, Кремль может заключить новые контракты на поставку дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, вплоть до размещения на территории России производства этих БпЛА.

В Тегеране подтверждают получение от России истребителей Су-35, а также продолжение военно-технического сотрудничества с приобретением комплексов С-400. Как вы считаете, взамен чего Россия передает Ирану технику общей стоимостью миллиарды долларов?

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Иран торгуется с Россией

Хочу напомнить, что Беларусь также не признала до сих пор оккупированный Крым российским. Разве это помешало Минску предоставить территорию своей страны для нападения на Украину? Помешало передавать сотни единиц техники и тысячи тонн боеприпасов России для войны с Украиной?

Так что на заявления МИД Ирана я бы не обращал внимания. Ведь я не исключаю, что это заявление было сделано даже в контексте торга. Мол: "А что вы нам можете предложить, чтобы мы признали оккупированные территории российскими? Ракетные технологии? Может, ядерные?".