В Крыму иранские инструкторы учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, – ISW

Сейчас иранские инструкторы находятся во временно оккупированном Крыму. Они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136.

Эксперты отметили, что таким образом Иран способствует продлению войны России против Украины. При этом иранские дроны используются россиянами не на поле боя, а против мирных украинцев.

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Иранские инструкторы обучают россиян в Крыму

Отметим, что о том, что россияне привезли иранских инструкторов на оккупированные территории, сообщалось еще неделю назад. Они находятся не только во временно оккупированном Крыму, но и в Херсонской области. По имеющейся информации, они контролируют запуск шахидов по украинским городам, в частности, по Югу.

Похожую информацию сообщили в Институте изучения войны.

Любой иранский персонал в Украине, вероятно, являлся инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать,

– написали в ISW.

Специалисты подчеркнули, что преимущественно российские войска используют иранские дроны для террористического воздействия на гражданское население, а не для достижения ощутимых эффектов на поле боя. С середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине.

Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не хочет иметь контактов с Ираном. Ведь их дроны нанесли многочисленные разрушения гражданской инфраструктуре и принесли украинскому народу смерти и страдания. Кроме этого, ситуация становится более напряженной из-за сообщений, что Иран продолжит поставки оружия России.

В сентябре Украина снизила уровень дипломатических отношений с Ираном до минимального. Дмитрий Кулеба отметил, что это тот уровень, за которым остается только разрыв дипломатических отношений.

Украина не продлила аккредитацию иранского посла и уменьшила количество работников в иранском посольстве до нескольких человек. Министр иностранных дел внес на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном.

На заседании министров Евросоюза 17 октября Кулеба призвал ввести санкции против Ирана за помощь России в убийстве украинцев.

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