Последствия будут, – МИД о бессмысленности отрицания Ираном поставок оружия России

Иран изо всех сил пытается откреститься от сотрудничества с Россией. Якобы он не дает стране-агрессору оружие, которым атакуют Украину. Но у нашего государства и международного сообщества достаточно доказательств.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу. Он подчеркнул, что у нашего государства есть сотни фактов применения Россией именно иранских дронов-камикадзе для атаки.

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Иран будет отвечать за помощь России

По словам Николенко, ведомство не удивлено тому факту, что Иран пытается отрицать поставки оружия России. В то же время, он отметил, что украинские и иранские эксперты проводили техническую встречу. Во время нее представители нашего государства передали коллегам достаточное количество доказательств.

Речь идет о сотнях зафиксированных фактов обстрела Украины иранскими дронами-камикадзе. Напомним, что в результате одной из таких атак серьезные разрушения получила энергетическая инфраструктура Одесской области. Последствия пытаются устранить несколько дней.

Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией,

– подчеркнул Николенко.

Иран боится, но помогает России

Тегеран вроде бы и боится негативной реакции международного сообщества. Но это никак не влияет на его помощь России. Накануне стало известно лишь, что Иран стремится немного смягчить критику в свою сторону. Для этого планируют ограничить радиус полета ракет, которые передадут Кремлю.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский высказал предположение о будущих угрозах из Ирана. По его мнению, Израиль может нанести несколько ударов, которые уничтожат объекты, занимающиеся созданием оружия. Не исключено, что пока Тегеран будет колебаться с передачей ракет, их просто уже не будет.

Тем временем Евросоюз ввел санкции против Ирана. Связаны они, несложно понять, с поддержкой страной России в войне против Украины. В список ограничений попали 8 человек, а также одна организация. Заметим, что соответствующие санкции вводятся впервые с 2019 года.