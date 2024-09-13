Британская разведка объяснила, в чем опасность иранских ракет Fath-360, переданных России

Недавно Иран передал России оружие малой дальности. Речь идет о баллистических ракетах Fath-360.

Британская разведка отмечает, что теперь Россия усилит свою способность бить по прифронтовым регионам. В то же время агрессор сможет сохранить ракеты для дальних ударов.

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Опасность ракет Fath-360

Как пишет Минобороны Великобритании, впервые ракеты Fath-360 были продемонстрированы в 2020 году. Они способны доставить 150-килограммовую боеголовку на дальность 120 километров с заявленной точностью менее 30 метров. Его можно развернуть на различных дорожных пусковых установках, включая одну, способную запускать до шести ракет.

Ранее Иран поставлял России только дроны, хоть и в большом количестве. Поставка баллистических ракет означает дальнейшее углубление военных отношений двух стран.

Поставка иранских баллистических ракет дополнит и усилит способность России наносить точные удары по украинским военным или гражданским инфраструктурным целям вблизи линии фронта, а также позволит России сохранить больше своих возможностей большей дальности для использования против целей глубже внутри Украины,

– пишет британская разведка.

К слову, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна поддержит все европейские санкции против Ирана за передачу ракет России. По его мнению, лучшим ответом на передачу ракет будет нанесение ударов Украины по складам с этими ракетами.