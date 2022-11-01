Иран передаст России в общей сложности тысячу баллистических ракет и новых дронов, – CNN

Иран продолжает предоставлять России вооружение для войны в Украине. В частности, по информации западных чиновников, Иран передаст стране-агрессору баллистические ракеты.

Иран готовится отправить России около 1000 дополнительных единиц оружия. Среди них баллистические ракеты малого радиуса действия и ударные беспилотники.

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Какую технику Иран передаст России

Иран впервые будет посылать в Россию передовые высокоточные управляемые ракеты. Это может дать Кремлю значительный толчок на поле боя.

По словам официальных лиц, последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые россияне уже использовали для обстрелов Украины. На минувшей неделе украинские чиновники заявили, что сбили более 300 иранских беспилотников.

Точные сроки поставок иранского вооружения неизвестны, хотя есть информация, что ракеты и беспилотники прибудут к концу 2022 года.

Как отреагировали в США

Накануне США также утверждали, что Иран направил военный персонал в Крым для помощи россиянам атаковать Украину. Координатор коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что присутствие иранского персонала является доказательством прямого участия Тегерана в конфликте.

Мы можем подтвердить, что базирующиеся в Крыму российские военные управляли иранскими БпЛА во время обстрелов Украины,

– сказал Кирби.

Кроме того, госсекретарь Тони Блинкен заявил, что США не только внедряют санкции, чтобы воспрепятствовать поставкам иранского оружия в Россию. Он сказал, что США "пытаются сломать сети поставок".

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