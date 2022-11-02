Поставки иранских ракет в Россию: в Пентагоне обеспокоены, но подтверждения не имеют

В Пентагоне обеспокоены тем, что Россия хочет купить у Ирана ракеты класса "земля-земля". Если страна-агрессорка использует это оружие в Украине, США обещают последствия.

Однако Минобороны США пока не видит признаков, что Россия стремится получить от Ирана дроны и ракеты, чтобы использовать их в Украине. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает 24 канал.

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Пентагон знает, что Иран предоставил России беспилотники. Скорее всего, Москва будет просить еще.

Мы действительно обеспокоены тем, что Россия также может стремиться получить дополнительное высокотехнологичное ракетное вооружение от Ирана, например ракеты "земля-земля",

– подчеркнул Райдер.

Следовательно, он предупредил, если Россия использует такое вооружение в Украине, США однозначно предпримут меры, чтобы придать этой огласке. Кроме того, Райдер признает, что эта информация ярко свидетельствует о заговоре России и Ирана для атаки украинцев.

У Зеленского призвали мир признать Иран соучастником войны

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что если Иран передает России ракеты, то прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Поэтому чиновник уверен, что необходимо официально признать Тегеран соучастником агрессии в Европе.

Также Подоляк предложил европейцам представить город полностью без света, связи и воды в кране. Это то, что Россия делает в Украине.

"Теперь представьте десятки миллионов беженцев в странах ЕС. Не надо быть математиком, чтобы счесть: помочь ПВО дешевле", - добавил советник.

Россия может применить иранские ракеты скоро

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Иран договорился с Россией о поставках не только дронов-камикадзе, но и ракет Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В разведке предупредили , что Россия может применить иранские ракеты уже в ноябре.

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