Верховный лидер Ирана поддержал полномасштабное наступление россии на Украину

После встречи с Путиным верховный лидер Ирана изменил свое мнение о полномасштабном вторжении россии в Украину. Он заявил, что если бы путин не начал войну, то "гадкая сторона" начала бы ее первой.

Лидер исламской революции в Иране Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что Иран не поддерживает гибели невинных людей, однако у путина вроде бы не было иного выбора.

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Лидер Ирана повторяет риторику Путина

Во время встречи с Путиным Сэед Али Хосейни Хаменеи заявил, что если бы тот не начал войну, ее якобы все равно начала бы "гадкая сторона".

Война по факту жесткая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, гадкая сторона со своей инициативой начала бы войну,

– сказал он путину.

Хаменеи также заявил, что Запад не хочет, чтобы Россия была сильной и назвал НАТО опасной организацией.

Если дорога будет открыта НАТО, она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма,

– заявил лидер Ирана во время встречи с диктатором.

Ранее в Иране говорили, что не поддерживают ни одну сторону

Ранее министр иностранных дел Ирана говорил, что не поддерживает ни одну сторону "конфликта". Хотя на самом деле связь России с Ираном была очевидна для всех, поскольку страна передавала стране-агрессору свое вооружение.

Почему Путин приезжал в Иран

Санкции и дипломатическая изоляция дались в знаки, поэтому Путин прибыл и Иран для того, чтобы договориться о закупке иранских беспилотников.

Власти Ирана заявили, что не будут продавать беспилотники россии, но советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть данные о том, что Тегеран готовится продать несколько сотен БпЛА.

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