Удерживают в карцере: почему Иран похитил итальянскую журналистку и причем здесь Россия

Россия, находящаяся в руках худшей части своих спецслужб, а именно печально известного бывшего советского КГБ, осуществляет попытки подорвать международный закон и порядок в течение по меньшей мере 20 лет. Теперь с нее берет пример Иран, который похитил итальянскую журналистку Сесилию Сала.

Как российские спецслужбы убивают людей

Подрывная деятельность России касается не только отношений между государствами, но и прав людей, даже если они являются гражданами других стран. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Курская операция: почему именно сейчас и от чего зависит ее дальнейшее развитие

Россия подрывает не только международное публичное право, как демонстрирует агрессия против Украины, но и то, что римское право называло ius gentium – естественное право каждого человека. Россия безнаказанно совершала преступления против людей даже за пределами России.

В 2000 году российские службы пытали и убили в Грузии итальянского журналиста-фрилансера Антонио Руссо. Журналист, вероятно, обнаружил секретные документы о российских преступлениях в Чечне и мог собрать доказательства о настоящем происхождении самого Владимира Путина. Убийц Антонио Руссо не нашли и не наказали.

То же самое произошло в Лондоне с убийством бывшего российского агента Литвиненко и покушением на убийство другого бывшего российского агента – Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Другие убийства в Великобритании и остальной Европе, например лидера российской оппозиции Березовского и других, можно приписать российским спецслужбам.

Следует отметить, что это были убийцы невинных людей. Они могли быть виновными лишь в том, что выполнили свою работу, или не подчинились политической мафии Путина, или прислушались к своей совести и решили отказаться от преступных действий российских спецслужб.

Серьезным является то, мировое сообщество не одобрило никаких действий, которые бы заставили Путина понять, что оно не будет мириться с такими действиями. Вместо этого западные страны продолжали вести дела с Москвой. Европа стала зависимой от российского газа для обеспечения 40% своих энергетических потребностей. Европейские лидеры не осознавали, что они поощряют российский подрывной проект.

Союзники России берут с нее пример

После полномасштабного вторжения в Украину Кремль показал свое бесчеловечное лицо: похищение несовершеннолетних, изнасилования, массовые убийства мирных жителей, неизбирательные и террористические взрывы, похищения журналистов и представителей интеллигенции, незаконные удержания гражданских лиц с оккупированных украинских территорий, пытки и убийства военнопленных и тому подобное.

К теме Иран и Россия могут подписать соглашение: что может помешать этой военной коллаборации

Не сумев покорить Украину за несколько дней, российский диверсионный план расширился и непосредственно привлек правительства других стран, среди которых есть худшие на международной арене: Иран и Северная Корея, террористы "ХАМАС", а также опосредованно Китай.

Арестовывая мирных граждан США, которые находились в России, Кремль успешно шантажировал правительство США в течение последних двух лет, получив ценную компенсацию, часть из которой остается в тайне, а другая – скандально известна. Речь идет об освобождении нескольких российских агентов, совершивших политические преступления против российских оппонентов в Европе.

Итальянская журналистка стала разменной монетой

Россия не ограничилась запросами и получением военной помощи от своих союзников, а подтолкнула их к собственной подрывной практике против ius gentium. Теперь Иран также хочет пойти по этому пути, подражая России. 19 декабря он арестовал в Тегеране без реального обвинения итальянскую журналистку Сесилию Сала, которая долгое время работала военным корреспондентом в Украине.

Сесилия была одной из самых смелых, самых профессиональных и объективных репортеров во всей итальянской прессе. Она показала итальянцам все преступления и зверства, которые россияне совершили в Украине. Сесилию Сала можно считать искренним другом украинского народа.

Возможно, именно поэтому тегеранский режим выбрал ее для похищения с целью вымогательства. Накануне итальянское правосудие фактически арестовало на основании серьезных обвинений и на основе правовых и демократических процедур иранского агента Мохаммада Абедини, который был одним из разработчиков иранского беспилотника Shahed. Сейчас ожидается международный ордер на арест от США.

Сейчас Сесилия Сала содержится в нечеловеческих условиях: без кровати, без очков, без возможности получить помощь от итальянского посольства в печально известной тюрьме для противников иранского режима, в маленьком карцере, где постоянно горит свет. Столкнувшись с протестами со стороны итальянского правительства и Европейского Союза (Кайя Каллас призвала к немедленному освобождению Сесилии Сала), посол Ирана в Риме имел наглость заявить, что с журналисткой обращаются хорошо. Он даже связал это с задержанием Мохаммада Абедини.

Читайте также Путин получил громкую пощечину накануне третьей годовщины войны

Все это доказывает прежде всего то, что Абедини является важным элементом иранской военной структуры, которая сейчас стоит на службе российской агрессии против Украины. Таким образом иранский режим также показывает, что он хочет поддержать Россию в ее нападении на естественные права граждан во всем мире.

Мир должен открыть глаза: происходит атака на человеческую цивилизацию

Похищение государством с целью вымогательства абсолютно невиновной гражданки Италии, ее бесчеловечное содержание под стражей и физические пытки – являются неприемлемыми. Иранский режим должен дорого заплатить за это.

Если того, что делают россияне в Украине, было недостаточно, то этот эпизод также должен показать, что сейчас происходит атака на человеческую цивилизацию. Все страны мира должны реагировать, а не ждать своей очереди удара. Как сказал немецкий священник во времена нацизма: "Я не реагировал, когда они ловили оппонентов: я был не такой, как они. Когда нацисты пришли за мной, не осталось никого, кто мог бы мне помочь".