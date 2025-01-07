Як російські спецслужби вбивають людей

Підривна діяльність Росії стосується не лише відносин між державами, але й прав людей, навіть якщо вони є громадянами інших країн. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Росія підриває не лише міжнародне публічне право, як демонструє агресія проти України, а й те, що римське право називало ius gentium – природне право кожної людини. Росія безкарно здійснювала злочини проти людей навіть за межами Росії.

У 2000 році російські служби катували та вбили в Грузії італійського журналіста-фрилансера Антоніо Руссо. Журналіст, імовірно, виявив секретні документи про російські злочини в Чечні та міг зібрати докази про справжнє походження самого Владіміра Путіна. Убивць Антоніо Руссо не знайшли та не покарали.

Те ж саме сталося в Лондоні з убивством колишнього російського агента Литвиненка та замахом на вбивство іншого колишнього російського агента – Сєргєя Скрипаля та його доньки Юлії. Інші вбивства у Великій Британії та решті Європи, як-от лідера російської опозиції Березовського та інших, можна приписати російським спецслужбам.

Слід зазначити, що це були вбивці невинних людей. Вони могли бути винними лише в тому, що виконали свою роботу, або не підкорилися політичній мафії Путіна, або дослухалися до свого сумління і вирішили відмовитися від злочинних дій російських спецслужб.

Серйозним є те, світова спільнота не схвалила жодних дій, які б змусили Путіна зрозуміти, що вона не миритиметься з такими діями. Натомість західні країни продовжували вести справи з Москвою. Європа стала залежною від російського газу для забезпечення 40% своїх енергетичних потреб. Європейські лідери не усвідомлювали, що вони заохочують російський підривний проєкт.

Союзники Росії беруть з неї приклад

Після повномасштабного вторгнення в Україну Кремль показав своє нелюдське обличчя: викрадення неповнолітніх, зґвалтування, масові вбивства мирних жителів, невибіркові та терористичні вибухи, викрадення журналістів та представників інтелігенції, незаконні утримання цивільних осіб з окупованих українських територій, катування та вбивства військовополонених тощо.

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Не зумівши підкорити Україну за кілька днів, російський диверсійний план розширився і безпосередньо залучив уряди інших країн, серед яких є найгірші на міжнародній арені: Іран та Північна Корея, терористи "ХАМАС", а також опосередковано Китай.

Заарештовуючи мирних громадян США, які перебували в Росії, Кремль успішно шантажував уряд США протягом останніх двох років, отримавши цінну компенсацію, частина з якої залишається в таємниці, а інша – скандально відома. Мовиться про звільнення кількох російських агентів, які вчинили політичні злочини проти російських опонентів у Європі.

Італійська журналістка стала розмінною монетою

Росія не обмежилася запитами та отриманням військової допомоги від своїх союзників, а підштовхнула їх до власної підривної практики проти ius gentium. Тепер Іран також хоче піти цим шляхом, наслідуючи Росію. 19 грудня він заарештував у Тегерані без реального звинувачення італійську журналістку Сесилію Сала, яка тривалий час працювала воєнною кореспонденткою в Україні.

Сесилія була однією з найсміливіших, найпрофесійніших і найоб'єктивніших репортерів у всій італійській пресі. Вона показала італійцям усі злочини та звірства, які росіяни здійснили в Україні. Сесилію Сала можна вважати щирим другом українського народу.

Можливо, саме тому тегеранський режим вибрав її для викрадення з метою вимагання. Напередодні італійське правосуддя фактично заарештувало на підставі серйозних звинувачень і на основі правових і демократичних процедур іранського агента Мохаммада Абедіні, який був одним із розробників іранського безпілотника Shahed. Зараз очікується міжнародний ордер на арешт від США.

Зараз Сесилія Сала утримується в нелюдських умовах: без ліжка, без окулярів, без можливості отримати допомогу від італійського посольства в сумнозвісній в'язниці для противників іранського режиму, у маленькому карцері, де постійно горить світло. Стикнувшись із протестами з боку італійського уряду та Європейського Союзу (Кая Каллас закликала до негайного звільнення Сесилії Сала), посол Ірану в Римі мав нахабство заявити, що з журналісткою поводяться добре. Він навіть пов'язав це із затриманням Мохаммада Абедіні.

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Усе це доводить насамперед те, що Абедіні є важливим елементом іранської військової структури, яка нині стоїть на службі російської агресії проти України. У такий спосіб іранський режим також показує, що він хоче підтримати Росію в її нападі на природні права громадян у всьому світі.

Світ повинен відкрити очі: відбувається атака на людську цивілізацію

Викрадення державою з метою вимагання абсолютно невинної громадянки Італії, її нелюдське утримання під вартою та фізичні тортури – є неприйнятними. Іранський режим повинен дорого заплатити за це.

Якщо того, що роблять росіяни в Україні, було недостатньо, то цей епізод також має показати, що сьогодні відбувається атака на людську цивілізацію. Усі країни світу повинні реагувати, а не чекати своєї черги удару. Як сказав німецький священник за часів нацизму: "Я не реагував, коли вони ловили опонентів: я був не такий, як вони. Коли нацисти прийшли за мною, не залишилося нікого, хто міг би мені допомогти".