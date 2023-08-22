Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинская ПВО даже сбивала дроны типа Mohajer. Очевидно, что новый БПЛА будет представлять определенные угрозы для Украины.
Читайте также Сначала врали, что украинский: в Крыму россияне сбили собственный БПЛА Mohajer-6
Преимущества и недостатки Mohajer-10
Сообщалось, что дрон Mohajer-10 может нести бомбы, боеприпасы и гранаты. Он оснащен системами электронной борьбы и разведки. Максимальный вес, который он может нести – 300 килограммов. Максимальная топливная емкость составляет 450 литров. Максимальная скорость беспилотника – 210 километров в час.
Александр Мусиенко отметил, что этот беспилотник может лететь 2 тысячи километров на высоте 7 километров. Эта высота более заметна, чем когда летят "Шахеды". Поэтому Mohajer-10 видят радары и системе ПВО легче его сбить.
Однако преимущество Mohajer-10 над дронами-камикадзе состоит в том, что он может нести вооружение, которое можно запускать дистанционно.
Это попытка Ирана войти в лигу государств, производящих беспилотники оперативно-тактического уровня. Но я думаю, что это меньшая угроза, чем десятки или сотни "Шахедов",
– считает военный эксперт.
Дроны "Mohajer": последние новости
- Во вторник, 6 июня, оккупационные власти Крыма сообщили о ликвидации "украинского БПЛА". Однако на самом деле российские захватчики сбили собственный беспилотник Mohajer-6, которые им передал Иран.
- Заметим, что враг уже не раз применял дроны Mohajer-6 на войне против Украины. В сентябре 2022 года бойцы ВСУ впервые приземлили один такой беспилотник.
- В октябре 2022 года украинские защитники снова сбили иранский беспилотник Mohajer-6. Начало производства такого беспилотника приходится на 2017 год.