Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українська ППО навіть збивала дрони типу Mohajer. Очевидно, новий БпЛА становитиме певні загрози для України.

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Переваги та недоліки Mohajer-10

Повідомлялося, що дрон Mohajer-10 може нести бомби, боєприпаси та ручні гранати. Він оснащений системами електронної боротьби та розвідки. Максимальна вага, яку він може нести – 300 кілограмів. Максимальна паливна місткість становить 450 літрів. Максимальна швидкість безпілотника – 210 кілометрів на годину.

Олександр Мусієнко зазначив, що цей безпілотник може летіти 2 тисячі кілометрів на висоті 7 кілометрів. Ця висота більш помітна, ніж коли летять "Шахеди". Тому Mohajer-10 бачать радари і системі ППО легше його збити.

Однак перевага Mohajer-10 над дронами-камікадзе у тому, що він може нести озброєння, яке можна запускати дистанційно.

Це намагання Ірану увійти у лігу держав, які виробляють безпілотники оперативно-тактичного рівня. Але я думаю, що це менша загроза, ніж десятки або сотні "Шахедів",

– вважає військовий експерт.

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