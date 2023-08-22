Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що українська ППО навіть збивала дрони типу Mohajer. Очевидно, новий БпЛА становитиме певні загрози для України.
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Переваги та недоліки Mohajer-10
Повідомлялося, що дрон Mohajer-10 може нести бомби, боєприпаси та ручні гранати. Він оснащений системами електронної боротьби та розвідки. Максимальна вага, яку він може нести – 300 кілограмів. Максимальна паливна місткість становить 450 літрів. Максимальна швидкість безпілотника – 210 кілометрів на годину.
Олександр Мусієнко зазначив, що цей безпілотник може летіти 2 тисячі кілометрів на висоті 7 кілометрів. Ця висота більш помітна, ніж коли летять "Шахеди". Тому Mohajer-10 бачать радари і системі ППО легше його збити.
Однак перевага Mohajer-10 над дронами-камікадзе у тому, що він може нести озброєння, яке можна запускати дистанційно.
Це намагання Ірану увійти у лігу держав, які виробляють безпілотники оперативно-тактичного рівня. Але я думаю, що це менша загроза, ніж десятки або сотні "Шахедів",
– вважає військовий експерт.
Дрони "Mohajer": останні новини
- У вівторок, 6 червня, окупаційна влада Криму повідомила про ліквідацію "українського БпЛА". Однак насправді російські загарбники збили власний безпілотник Mohajer-6, який їм передав Іран.
- Зауважимо, що ворог уже неодноразово застосовував дрони Mohajer-6 на війні проти України. У вересні 2022 року бійці ЗСУ вперше приземлили один такий безпілотник.
- У жовтні 2022 року українські захисники знову збили іранський безпілотник Mohajer-6. Початок виробництва такого безпілотника припадає на 2017 рік.