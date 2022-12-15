Россия вплотную подошла к ракетным дуэлям с Украиной: кто выйдет из них победителем

Российские суда снуют по Каспийскому морю в Иран и обратно, как крысы. Потому что таятся, регулярно выключают транспондеры – это спутниковые устройства, которые фиксируют местоположение корабля, его курс, скорость и прочее.

Иранское "и нашим, и вашим"

Если хотят спрятаться, значит, занимаются чем-то неблаговидным. Полбеды, если речь идет о контрабандном экспорте российской нефти через налаженные Ираном теневые схемы. Но есть основания предполагать, что таким образом в недоимперию завозят иранские дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

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При этом западные эксперты убеждены, что Иран не рискнет поставлять дальнобойные ракеты "Зольфагар", а ограничится экспортным вариантом ракеты "Фатех 110" с дальность 250 километров. Здесь необходимо пояснение.

Еще при Союзе Горбачев и Рейган подписали соглашение о сокращении ракет средней и малой дальности – тех, которые летят свыше 500 километров. Путинская Россия, разумеется, из этого соглашения вышла. Но Штаты все равно продолжают отслеживать, чтобы никто такими ракетами по миру не торговал. И вот Иран не хочет подставляться совсем уж явно, поэтому вроде бы должен ограничиваться "Фатехами".

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Почему счет – за Украиной

Но баллистическая ракета на 250 километров с полутонной боеголовкой – тоже немало. Соответственно, у нас сразу же появятся ракеты ATACMS, о которых мы столько намекаем партнерам. И тогда начнутся те самые ракетные дуэли, которые я анонсировал: недоимперия продолжит бить по нашей критической инфраструктуре, мы будем уничтожать стартовые позиции вражеских ракет.

В этом противостоянии я ставлю на наших. Во-первых, американские ракеты дальнобойнее и точнее. Во-вторых, наши ракетчики уже прекрасно освоили "Хаймарсы", переход на ATACMS для них не составит никакой сложности. Этих преимуществ у оккупантов нет.

А если недоимперия рискнет привлечь для обслуживания ракет иранских специалистов, то это будет означать фактическое вступление Ирана в войну на стороне России. И тогда перед нашими союзниками автоматически встанет вопрос об уничтожении военных производств на территории Ирана. Израиль и Саудовская Аравия, кстати, давно примеряются к этим самым производствам.