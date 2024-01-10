Иран разработал для России новый "взрывной" дрон: каковы его характеристики
Источник:Sky News
Иран разработал для России новый "взрывной" разведывательный ударный беспилотник "Шахед"-107, который Кремль планирует использовать для ударов по Украине. Дрон оснащен технологией для поиска боевых целей.
Издание со ссылкой на источники в службе безопасности пишет, что несколько беспилотников, предположительно, были переданы России в рамках соглашения, стоимость которого оценивается более чем в 2 миллиона долларов.
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Отмечают, что иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, включавшую беспилотники "Шахед"-107 и "Шахед"-136.
"Шахед"-107: характеристики
"Шахед"-107 входит в категорию беспилотных летательных аппаратов "Шахед"-101 с V-образным оперением.
Дрон длиной около 2,5 метров и размахом крыльев в 3 метра можно запускать с транспортного средства. По предварительным оценкам, дрон будет иметь радиус действия до 1500 километров.
Вероятно, дрон будет оснащен трансмиттером для передачи видео. А это значит, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения.
Сотрудничество Ирана и России: главное
- Россия использует иранские дроны типа "Шахед" для атак по территории Украины. Несмотря на то, что сначала страны отрицали сотрудничество, в ноябре 2022 года Тегеран признал свою причастность.
- Недавно страны договорились "противодействовать" санкциям Запада и наращивать сотрудничество. Так, в ноябре 2023 года стало известно, что в России появится завод по производству иранских дронов.
- Также Россия не скрывает, что собирается купить у Ирана ракеты малой дальности, поставки ожидают уже этой весной.