Иран угрожает атаковать Украину: какое расстояние между странами на карте и какое оружие способно долететь

Председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи 14 марта пригрозил Украине ударами. Причина –помощь Израиля дронами на фоне войны на Ближнем Востоке.

24 Канал рассказывает, какие иранские ракеты могут долететь до Украины.

Как далеко Иран и что может долететь до Украины?

Между Ираном и Украиной расстояние значительное.

Так, между Киевом и Тегераном – около 2 300 тысяч километров напрямую. Тогда как от северо-западных границ Ирана до юга Украины – более 1 000.

Где расположен Иран

Несмотря на такое расстояние, некоторые иранские ракеты могут достичь украинских городов. Дальность некоторых из них оценивается в 2 000 километров и более.

Например, "Хоррамшахр" или ее четвертое поколение "Хейбар" может летать до 2000 километров.

"Седжил" – еще одна тяжелая двухступенчатая ракета большой дальности, которая была доведена до 2500 километров.

Есть еще одна ракета – "Шахаб-3". Ее дальность более 1300 километров, но она имеет и усовершенствованные версии. В частности, "Гадр", которая может летать на расстоянии 2000 километров.

На вооружении Ирана есть также ракета "Эмад", которая способна атаковать цели за 1800 километров.

Соответственно, все эти ракеты легко могут достичь Восточной Европы. Но, к сожалению, этими дальнобойными ракетами возможности Ирана не ограничиваются.

Кроме ракет, на дальние расстояния, а именно 2000 километров и более, могут летать БпЛА "Шахед", "Араш", "Мохаджер".

К слову, украинская ракета "Длинный Нептун" имеет дальность до 1000 километров. Примерно на такое же расстояние может летать БпЛА "Лютый", FP-1, "Бобер", UJ-22 Airborne.

Заметим, что политолог Олег Саакян объяснил 24 Каналу, что Иран действительно имеет возможность ударить практически по любой европейской стране, но это автоматически втянет весь континент в войну. После этого иранский режим не выживет.

