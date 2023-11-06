Ситуация на Ближнем Востоке очень обостряется. В конфликт пытаются привлечь все больше сторон. Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Израиля Михаил Пелливерт, объяснив, что при этом рисков для потенциальных игроков много.

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Дестабилизация может распространяться по Ближнему Востоку

Иран не в первый раз грозит Соединенным Штатам Америки. Даже официальные лица сообщают о намерениях атаковать американские корабли, военные базы, которых, к слову в Израиле, Сирии и Ираке, немало.

В последние дни проиранские шиитские группы уже атаковали несколько американских баз в Сирии с помощью БпЛА. Но там ситуация начала развиваться неожиданно. Активизировались "демократические" силы Сирии,

– отметил Михаил Пелливерт.

Речь идет о незаконных образованиях, воюющих против Башара аль-Асада – президента Сирии. Хотя они и борются под лозунгом "Освободим Палестину", но они воюют против Ирана и Асада.

"Это значит, что в то время как Хезболла оттягивает свои силы из Сирии до границы с Израилем, влияет и на устойчивость сирийского режима. То есть война в Израиле может дестабилизировать ситуацию не только в Секторе Газа или Ливана, но и в Сирии и Ираке", – объяснил политолог.

Михаил Пелливерт об угрозах Ирана и дестабилизации на Ближнем Востоке: смотрите видео

Есть ли реальная угроза для Израиля

Следует отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен, несмотря на угрозу прошиитских групп, посетил Ирак, встретившись с премьер-министром страны.

Он был одет в бронежилет, передающий ту напряженность, которая там есть. За последние 20 лет Ирак не стал более безопасным государством. Дестабилизация, в частности, может прийти не только от нападений на американские базы, но и от попытки поколебать ситуацию в Иордании.

– заметил политолог.

70% жителей Иордании – палестинцы, так что дестабилизировать ситуацию там довольно несложно. Скорее всего, Иран хочет повлиять на атмосферу внутри Иорданского Королевства.

Это указывает, в частности, что резкие заявления короля Иордании Абдаллы II. Он не раз говорил, что Израиль ведет "геноцидную войну" против палестинского народа.

"Но это риторика. На деле пока никто не уступает палестинцам, даже Иран полноценно этого не делает. Даже лидер Хезболлы это не решил, не слишком ли высока для него цена, если он вступит в эту авантюру", – подчеркнул Пелливерт.

Поэтому пока у ЦАХАЛ есть все возможности для того, чтобы выполнять поставленные задачи в Секторе Газа.

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