Ситуація на Близькому Сході дуже загострюється. До конфлікту намагаються залучити все більше сторін. Про це 24 Каналу розповів політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт, пояснивши, що при цьому ризиків для потенційних гравців є багато.

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Дестабілізація може поширитись Близьким Сходом

Іран не вперше погрожує Сполученим Штатам Америки. Навіть офіційні особи повідомляють про наміри атакувати американські кораблі, військові бази, яких, до слова в Ізраїлі, Сирії та Іраці, є чимало.

Протягом останніх днів проіранські шиїтські групи вже атакували кілька американських баз в Сирії за допомогою БпЛА. Але там ситуація почала розвиватись неочікувано. Активізувались "демократичні" сили Сирії,

– зазначив Михайло Пелліверт.

Мовиться про незаконні утворення, які воюють проти Башара аль-Асада – президента Сирії. Хоч вони й борються під лозунгом "Звільнимо Палестину", але вони воюють проти Ірану та Асада.

"Це означає, що у той час, як Хезболла відтягує свої сили з Сирії до кордону з Ізраїлем, впливає і на стійкість сирійського режиму. Тобто, війна в Ізраїлі може дестабілізувати ситуацію не лише в Секторі Гази чи Лівану, а й в Сирії та Іраку", – пояснив політолог.

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Чи є реальна загроза для Ізраїлю

Варто зауважити, що держсекретар США Ентоні Блінкен, попри загрозу прошиїтських груп відвідав Ірак, зустрівшись із прем'єр-міністром країни.

Він був одягнений у бронежилет, що передає ту напруженість, яка там є. За останні 20 років Ірак не став безпечнішою державою. Дестабілізація, зокрема, може прийти не лише від нападів на американські бази, але й від спроби похитнути ситуацію в Йорданії,

– зауважив політолог.

70% мешканців Йорданії – палестинці, тож дестабілізувати ситуацію там доволі нескладно. Найімовірніше, що Іран хоче вплинути на атмосферу всередині Йорданського Королівства.

На це вказує, зокрема, що різкі заяви короля Йорданії Абдалли II. Він неодноразово казав, що Ізраїль веде "геноцидну війну" проти палестинського народу.

"Але це риторика. На ділі поки що ніхто не вступається за палестинців, навіть Іран повноцінно цього не робить. Навіть лідер Хезболли це не вирішив, чи не занадто високою буде для нього ціна, якщо він вступить у цю авантюру", – підкреслив Пелліверт.

Тому поки ЦАХАЛ має всі можливості для того, щоб виконувати поставлені завдання у Секторі Гази.

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