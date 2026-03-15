Это надо учесть, – политтехнолог сказал, что кроется за угрозами Ирана атаковать Украину

Из-за событий на Ближнем Востоке Иран пригрозил Украине, которая помогает израильской стороне беспилотниками. Иранские власти утверждают, что якобы готовы наносить удары по территории нашего государства. Такая риторика может иметь скрытый смысл.

Политтехнолог Олег Постернак рассказал 24 Каналу, что Иран пытается сформировать впечатление во внутренней среде, что режим вроде бы крепкий и может угрожать. Именно поэтому иранские власти выбирают все новые жертвы, чтобы демонстрировать силу.

Чего хочет Иран, угрожая Украине?

Олег Постернак отметил, что в 2025 году Россия запустила по территории Украины примерно 10 тысяч иранских "Шахедов" или модификаций, которые имели лицензию Ирана.

То есть 10 тысяч раз Иран уже атаковал территорию Украины. Эта страна относится к оси зла. Синхронизация между Пхеньяном, Пекином, Москвой и Тегераном не является новостью ни для одного аналитика,

– сказал он.

Кроме того, политтехнолог заметил, что председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи, который пригрозил Украине атаками, не является органом власти.

Однако подобные заявления с иранской стороны, вероятно, направлены на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что Иран сохраняет инициативу в войне.

Один из показателей, что страна еще функционирует в агрессивном ритме, это характерно и для России, – показать, что она вроде бы имеет инициативу и может наносить определенный уровень поражений. Ирану важно угрожать закрытием Ормузского пролива, периодически бить по танкерам, запускать беспилотники на Кипр,

– сказал Постернак.

Таким образом иранские власти придерживаются определенных элементов психологически-информационного противоборства. Таким образом Иран, как и Россия, пытаются манипулировать, создавая впечатление, что страна не погибла, режим сильный и вроде бы есть возможность наносить наступательные удары.

Наступательный потенциал вроде бы является признаком сильного государства. Это надо учесть в будущем, когда Украина будет планировать определенные действия по деоккупации украинских территорий военным образом,

– добавил политтехнолог.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что 9 марта первая группа украинских специалистов отправилась на Ближний Восток, чтобы помочь в противодействии иранским дронам. Политолог Вадим Денисенко считает, что такое сотрудничество может укрепить позиции Украины в этом регионе и изменить отношение местных государств к войне с Россией.

