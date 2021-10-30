Иран вернется в переговоры по ядерному соглашению: Израиль готовит удар

После долгих месяцев давления Иран всё же согласился вернуться за стол переговоров по ядерной сделке. Однако соседний Израиль не верит в благие намерения Ирана, а потому готовится нанести удар по ядерным объектам страны.

Иран заявил, что готов вернуться к переговорам по ядерному соглашению не позднее конца ноября, а точная дата следующей встречи должна быть еще установлена. Об этом после разговора с политическим главой ЕС заявил новый главный переговорщик от Ирана Али Багери.

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Последний раунд переговоров между Западом и Ираном

Это возвращение станет ключевым после 4 месяцев перерыва. Ведь последний раунд переговоров между Западом и Ираном произошел аж в июне 2021 года, но после избрания достаточно жесткого президента Ибрагима Раиси диалог зашел в тупик.

США требуют от Ирана свернуть свою ядерную программу и вернутся к положениям соглашения 2015 года, и вот тогда Штаты снимут с Ирана санкции.

Однако Тегеран требует сначала снять санкции, и лишь потом он рассмотрит возможность сворачивания своей ядерной программы. Как вы понимаете – это тупик.

В Госдепе США надеются, что Иран всё же осознал опасность затягивания переговоров и действительно готов к быстрому решению всех споров. Уже на следующей неделе Джо Байден должен встретиться с так называемым союзом стран Е3 – Францией, Германией, Великобританией – чтобы обсудить с чем они готовы сесть за стол переговоров с Ираном.

Иран может тянуть время

Но определенный скепсис относительно реальных намерений Тегерана сохраняется. В Штатах допускают, что Иран просто тянет время, чтобы закончить создание ядерной бомбы.

Потому в Вашингтоне предупредили – если Тегеран придет на переговоры ни с чем – США тут же нанесут следующий удар. По данным источников из Белого дома, Штаты готовы в один миг усилить экономическое и дипломатическое давление.

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Похоже, что Иран вряд ли быстро пойдет на уступки. Ведь, чтобы вернуться к сделке Ирану необходимо будет ликвидировать большую часть своих растущих запасов ядерного топлива и остановить работу, которую он ведет над ключевыми технологиями, и которые в дальнейшем могут быть использованы для производства ядерного оружия.

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахян заявил, что Тегеран хочет пересмотреть все вопросы, которые были урегулированы во время предыдущих встреч.

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Мол, тогда Запад говорил со старым правительством, а теперь у Ирана новое, поэтому "давайте всё с начала". А это значит, что быстрого решения ожидать не стоит.

Но здесь есть и еще один тупик для Запада. Ведь против возобновления ядерной сделки с Ираном выступают региональные страны Персидского залива, а также заклятый враг Тегерана. Израиль заявил, что готовит удары по ядерным объектам Ирана.

Активная подготовка Израиля

На последней Генассамблее ООН премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что готовится к войне с Ираном. Ведь по данным израильской разведки Иран как никогда близок к созданию ядерной бомбы.

Тогда эти слова звучали как очередная угроза, но последние новости доказывают – это не просто слова. Как стало известно, с начала 2021 года власти Израиля выделили миллиарды шекелей на разработку и реализацию планов нападения израильской армии на ядерные объекты Ирана.

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Более того, издание The Times of Israel написало, что израильские ВВС начнут активную подготовку к нанесению удара по Ирану уже в начале 2022 года.

Кроме того, Израиль продолжает вести активную войну против иранских сил в Сирии, что также усложняет жизнь Тегерану. Ведь на это направление приходится выделять всё больше денег. А в условиях западных санкций – это делать крайне сложно.

И это, возможно, одна из причин, почему Тегеран вдруг заявил, что готов вернутся за стол переговоров – ведь еще один удар с Запада страна может не выдержать, а потому готова тянуть время.

"Талибан" стал проблемой для Ирана

Еще одна причина по которой Иран может пойти на сближение с Западом – это Афганистан. Тегеран многие годы подкармливал движение "Талибан" и сильно радовался, когда американцы окончательно ушли из Афганистана. Но талибы у власти, неожиданно для иранцев, оказались головной болью, причем опасной.



"Талибан" может устроить миграционный ад в Иран / Фото Getty Images

И опасность, как ни странно, состоит в их религиозных отличиях – ведь Иран контролирует шиитская теократия, а вот талибы – приверженцы суннитской. Эти два течения годами были и остаются заклятыми врагами.

Неожиданно для Ирана, получив власть талибы вспомнили о своем враждебном отношении к шиитам. Иранцы только сейчас осознали, что "враг моего врага не всегда мой друг".

"Талибан" стал куда большей проблемой, чем американцы. Ведь при власти "Талибана" в стране уже развиваются террористические организации, которые выступают против шиитов, и в прошлом уже создавали большие проблемы в Иране.

К тому же "Талибан" может устроить настоящий миграционный ад в соседний Иран, а также использовать территорию этой страны как коридор для наркотрафика.

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Как известно, именно Запад сейчас активнее всего выходит на контакт с "Талибаном", и Ирану очень сильно не хотелось бы, чтобы талибы стали инструментом запугивания.

Как бы там ни было, но первый сигнал о готовности к переговорам за 4 месяца уже говорит о многом. И, похоже, что ближайшая встреча может стать ключевой – или стороны придут к согласию, или терпение Запада лопнет и Иран получит новый удар.