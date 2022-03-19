Иран вообще должен бомбить Воронеж, – интервью с экспертом о ракетном ударе по Эрбилю

На днях Иран нанес ракетный удар по территории иракского Курдистана. Ракеты, которые упали на город Эрбиль, были выпущены иранцами с мыслью о деструктивной роли Москвы в переговорах по ядерному соглашению.

О мотивах очередной атаки Тегерана, состоянии иранско-российских отношений сейчас и разговоре Дмитрия Кулебы с Хосейном Амирабдоллахианом – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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О причинах атаки

Сергей, что стало причиной атаки на консульство США в Эрбиле?

Мне кажется, что обстрел вызвало недовольство Ирана за срыв подписания нового ядерного соглашения с участием США и других стран-подписантов.

То есть, не та версия, которую озвучивают публично, что обстрелы являются местью за убийство двух офицеров Корпуса Стражей Исламской Революции из израильского дрона в Сирии. На самом же деле – это сигнал Соединенным Штатам о своем недовольстве. Подают они его тем способом, каким умеют. Когда дипломатия не работает – они начинают сеять хаос.

Сергей Данилов, директор Центра ближневосточных исследований / Фото из архива автора

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А почему именно сейчас?

Потому что их партнер и, как говорят, союзник, воткнул им нож в спину. Россия в момент, когда подписание практически согласованного текста ядерного соглашения уже вот-вот должно было состояться, выдвинула новые требования.

Московия пожелала, чтобы в соглашении было прописано, что американские санкции против России не будут распространяться на российско-иранское сотрудничество. И таким образом подписание было сорвано.

О каком именно сотрудничестве идет речь?

Здесь говорится о том, что россияне наплевали на иранцев. Иран очень рассчитывает на снятие санкций и на возврат замороженных активов, которые они не использовали. Тегеран должен был получить доступ к этим активам и начать экспорт нефти в лучших условиях, чем есть сейчас.

Однако в результате того, что Россия им вонзила нож в спину, этого не было получено. А сотрудничество Ирана и России происходит в военно-технической сфере, в региональном измерении. В Сирии они, например, вместе воюют, координируют свои шаги на региональном уровне в других странах. В Афганистане, к примеру, частично в Йемене.

То есть, там есть определенное поле для взаимодействия и они на этом основании считаются союзниками. По крайней мере странами, находящимися в одном лагере, поскольку находятся на антиамериканских позициях как государства – символы антизападного и антиамериканского мира.

В экспертных кругах бытует мнение, что ракеты выпущенные Ираном, имеют российское происхождение. Что вы на это скажете?

Иранцы активно прилагали собственные усилия для налаживания производства баллистических ракет. Они налаживали ракетные программы, тесно сотрудничали еще с другими подобными режимами. К примеру, такого рода как Северная Корея.

Так что очень бы не хотели зависеть от России в своей ракетной программе. Поэтому, я думаю, что и в этом случае Тегеран опирался на собственные силы. В частности, на разветвленную сеть похитителей технологических секретов по всему миру.

О последствиях обстрела

Как этот обстрел скажется на дальнейшей перспективе нового ядерного соглашения?

Да, хороший вопрос. Думаю, что если бы не россияне, даже при условии, что все равно был бы обстрел, соглашение так или иначе бы подписали. В нынешней ситуации не столько сам обстрел, сколько именно Россия и неприемлемость ее требований затормозит или отменит практически решенное дело.

Но Иран побоялся обстрелять Россию, которая виновата в том, что он не получил желаемых денег. Вместо этого традиционно ударил по территориям возле американских объектов.

В таком случае, не разумнее ли было бы отстранить Россию от переговоров?

Да, было бы разумнее, но, боюсь, это невозможно будет ни с технологической, ни с правовой точек зрения. Там Кремль был задействован технологически, и как ядерная держава, и как подписант соглашения о нераспространении ядерного оружия, и как постоянный член Совбеза ООН. Да и как сторона прошлого соглашения. А сейчас речь идет о том, чтобы вернуться к нему и попытаться его реанимировать.

Сочетание этих всех факторов делает сомнительными попытки найти новый формат. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, конечно, все будут решать без Московии.

Иран вообще должен был бы бомбить Воронеж, поскольку он бы сейчас получил деньги и доступ к нефтяному рынку, к займам и собственным активам. Тогда наступило бы такое время, когда иранская нефть помогла бы стабилизировать рынок.

В результате же неизвестно, что будет летом и с Россией, и с регионом. Расклады будут совсем другими, которые не позволят Тегерану добраться до своих денег.

Сегодня иранцы находятся в состоянии слепой ярости и отчаяния. Думаю, там уже посчитали куда будут тратить деньги. Аж тут в последний момент удар российским ножом прямо в сердце.

Ракетный удар по Эрбилю велся с территории Ирана / Фото АА

Как эта ситуация скажется на российско-иранских отношениях?

В Тегеране откровенно плохо относятся к Московии. Однако там сейчас сложилась такая ситуация, что вынуждает стороны к сотрудничеству. Иран стал жертвой собственной недальновидной политики. Особенно при текущем президенте и нынешнем Корпусе Стражей.

Корпус фактически захватил уже страну. Сейчас Корпус правит. Если раньше он хоть как-то подчинялся кому-то, то теперь эта раковая опухоль захватила государство. Они сегодня побежали в Москву выпрашивать снятие российских замечаний и предложений к тексту соглашения. Но мне почему-то кажется, что Россия разучилась делать шаг назад. Там не способны пойти на разумный компромисс. Даже ради своих партнеров.

О чем Кулеба говорил со своим иранским коллегой?

Во-первых, на повестке дня у нас остается самолет.

Во-вторых, у нас нарисовались иранские прокси из Сирии, которые могут поехать воевать против нас.

У нас вырисовывается продовольственный кризис на Ближнем Востоке. В том числе и в Иране. Мы держим за горло весь этот регион. Следовательно, нам нужно было ждать представителей всех ближневосточных стран перед своими дверями в связи с тем, что им реально угрожает опасность. Особенно таким, как иранские коллеги.

Они еще этого не поняли. Ну ничего, мы подождем и выставим все счета. Если бы я был на месте Кулебы, то предложил бы именно такую повестку дня.

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