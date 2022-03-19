Про мотиви чергової атаки Тегерану, стан ірансько-російських відносин зараз і розмову Дмитра Кулеби з Хосейном Амірабдоллахіаном – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Читайте Навіщо Лукашенко їздив до Путіна та чи наважиться на війну проти України: інтерв’ю з експертом

Про причини атаки

Сергію, що стало причиною атаки на консульство США в Ербілі?

Мені видається, що обстріл спричинило невдоволення Ірану через зрив підписання нової ядерної угоди за участі США та інших країн-підписантів.

Тобто, не та версія, яку озвучують публічно, що обстріли є помстою за вбивство двох офіцерів Корпусу Вартових Ісламської Революції з ізраїльського дрона в Сирії. Насправді ж – це сигнал Сполученим Штатам про своє невдоволення. Подають вони його у той спосіб, у який вміють. Коли дипломатія не працює – вони починають сіяти хаос.

Сергій Данилов, директор Центру близькосхідних досліджень ​/ Фото з архіву автора

Важливо Росіяни змінили тактику війни з Україною: військовий експерт пояснив, що це їм дасть

А чому саме зараз?

Тому що їхній партнер і, як кажуть, союзник, встромив їм ножа в спину. Росія в момент, коли підписання практично узгодженого тексту ядерної угоди вже ось-ось мало відбутися, висунула нові вимоги.

Московія забажала, щоби в угоді було прописано, що американські санкції проти Росії не будуть поширюватися на російсько-іранське співробітництво. І таким чином підписання було зірване.

Про яку саме співпрацю мова?

Тут ідеться про те, що росіяни наплювали на іранців. Іран дуже розраховує на зняття санкцій і на повернення заморожених активів, які вони не використали. Тегеран мав отримати доступ до цих активів та почати експорт нафти в кращих умовах, ніж є зараз.

Проте, в результаті того, що Росія їм встромила ножа в спину, цього не було отримано. А співробітництво Ірану та Росії відбувається у військово-технічній сфері, в регіональному вимірі. В Сирії вони, наприклад, разом воюють, координують свої кроки на регіональному рівні в інших країнах. В Афганістані, до прикладу, частково в Ємені.

Тобто, там є певне поле для взаємодії й вони на цій підставі вважаються союзниками. Принаймні країнами, що перебувають в одному таборі, оскільки знаходяться на антиамериканських позиціях як держави – символи антизахідного та антиамериканського світу.

В експертних колах побутує думка, що ракети випущені Іраном, мають російське походження. Що ви на це скажете?

Іранці активно докладали власні зусилля для налагодження виробництва балістичних ракет. Вони налагоджували ракетні програми, тісно співпрацювали ще з іншими подібними режимами. Приміром, такого штибу як Північна Корея.

Тож дуже б не хотіли залежати від Росії у своїй ракетній програмі. Тому, я думаю, що і в цьому випадку Тегеран спирався на власні сили. Зокрема, на розгалужену мережу викрадачів технологічних секретів по всьому світу.

Про наслідки обстрілу

Як цей обстріл позначиться на подальшій перспективі нової ядерної угоди?

Так, гарне питання. Думаю, що якби не росіяни, навіть за умови, що все одно був би обстріл, угоду так чи інакше б підписали. В нинішній ситуації не стільки сам обстріл, скільки саме Росія і неприйнятність її вимог загальмує або скасує практично вирішену справу.

Але Іран побоявся обстріляти Росію, яка винна в тому, що він не отримав бажаних грошей. Натомість традиційно вдарив по територіях біля американських об'єктів.

В такому разі, чи не розумніше було б усунути Росію від переговорів?

Так, було б розумніше, але, боюся, це неможливо буде ні з технологічної, ні з правової точок зору. Там Кремль був задіяний технологічно, і як ядерна держава, і як підписант угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, і як постійний член Радбезу ООН. Та і як сторона минулої угоди. А зараз йдеться про те, щоб повернутися до неї та спробувати її реанімувати.

Поєднання цих всіх факторів робить сумнівними спроби знайти новий формат. Принаймні, в короткостроковій перспективі. В довгостроковій, звичайно, все вирішуватимуть без Московії.

Іран взагалі мав би бомбити Воронеж, оскільки він би зараз отримав гроші і доступ до нафтового ринку, до запозичень і власних активів. Тоді настав би такий час, коли іранська нафта допомогла б стабілізувати ринок.

В результаті ж невідомо, що буде влітку і з Росією, і з регіоном. Розклади будуть зовсім іншими, які не дозволять Тегерану дістатися до своїх грошей.

Сьогодні іранці перебувають в стані сліпої люті та відчаю. Думаю, там вже порахували куди витрачатимуть гроші. Аж тут в останній момент удар російським ножем прямо в серце.

Ракетний удар по Ербілю вівся з території Ірану / Фото АА

Як ця ситуація позначиться на російсько-іранських відносинах?

В Тегерані відверто погано ставляться до Московії. Однак там зараз склалася така ситуація, що змушує сторони до співпраці. Іран став жертвою власної недалекоглядної політики. Особливо при поточному президентові й теперішньому Корпусі Вартових.

Корпус фактично захопив вже країну. Зараз Корпус править. Якщо раніше він хоч якось підкорявся комусь, то тепер ця ракова пухлина захопила державу. Вони сьогодні побігли в Москву випрошувати зняття російських зауважень та пропозицій до тексту угоди. Та мені чомусь здається, що Росія розівчилася робити крок назад. Там не здатні піти на розумний компроміс. Навіть заради своїх партнерів.

Про що Кулеба говорив зі своїм іранським колегою?

По-перше, на порядку денному в нас залишається літак.

По-друге, у нас намалювалися іранські проксі з Сирії, які можуть поїхати воювати проти нас.

У нас вимальовується продовольча криза на Близькому Сході. В тому числі й в Ірані. Ми тримаємо за горло увесь цей регіон. Відтак, нам слід було чекати представників усіх близькосхідних країн перед своїми дверима у зв'язку з тим, що їм реально загрожує небезпека. Особливо таким, як іранські колеги.

Вони ще цього не зрозуміли. Ну нічого, ми почекаємо і виставимо всі рахунки. Якби я був на місці Кулеби, то запропонував би саме такий порядок денний.

Також цікаво – Маріуполь зруйнований на 80 – 90%: дивіться відео