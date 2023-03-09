Украина – боевая "лаборатория" для иранского оружия, – Пентагон

Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний иранского оружия за пределами Ближнего Востока. В частности, Ирану на руку, что Россия использует его оружие в войне.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Иран по сути испытывает свое оружие с помощью войны в Украине.

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В США озабочены сотрудничеством Ирана с Россией

Вскоре министр обороны США Ллойд Остин приедет в Израиль. Стороны будут обсуждать ирано-российское военное сотрудничество. Один из высокопоставленных чиновников американского оборонного ведомства отметил, что Иран по сути руками россиян использует Украину как "испытательную площадку" для своего оружия.

Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран возьмет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке – 24 Канал),

– сказал чиновник.

При этом он добавил, что Россия готова передать Ирану свои передовые технологии, чтобы получить от него новую партию "смертоносной помощи".

Что известно о сотрудничестве Ирана с Россией