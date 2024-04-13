Иран захватил израильский танкер в Ормузском проливе: момент попал на видео

Стражи исламской революции захватили связанное с Израилем грузовое судно в Ормузском проливе. Судно следовало под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию.

Инцидент произошел в субботу 13 апреля. За несколько дней до этого Тегеран предупредил, что может закрыть этот район для морского судоходства.

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Что известно об инциденте

Как пишет Associated Press, контейнеровоз MSC Aries связан с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Судно шло под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов и направлялось в Индию.

Момент захвата судна: смотрите видео

После захвата танкер направился в территориальные воды Ирана.

Во вторник глава военно-морской службы Революционной гвардии Алиреза Тангсири заявил, что может закрыть Ормузский пролив, если сочтет это необходимым. По его словам, Иран рассматривает как угрозу присутствие Израиля в ОАЭ, с которыми Израиль установил дипломатические отношения в 2020 году в рамках "Соглашений Авраама" при посредничестве США.

Объединенный морской информационный центр отмечает, что Ормузский пролив – один из важнейших энергетических маршрутов в мире. Суда, которые будут следовать этим маршрутом, призвали быть осторожными и не делать длинных остановок.

Израиль обвинил Иран в пиратстве

В МИД Израиля обвинили Иран в пиратстве и призвали мировое сообщество объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Зато представитель пресс-службы Армии обороны Израиля после атаки заявил, что Иран "понесет ответственность за решение о дальнейшей эскалации ситуации". При этом представитель ЦАХАЛ непосредственно инцидент не упомянул.

Инцидент произошел на фоне роста региональной напряженности, которая длится с октября 2023 года. Стоит добавить, что поддерживаемая Ираном группировка хуситов в течение нескольких месяцев нарушала мировую торговлю, нападая на суда в Красном море, заявляя, что нацелены на суда, связанные с Израилем.

Ло слова, 12 апреля издание The Wall Street Journal заявило, что Израиль, предположительно, готовится к прямой атаке со стороны Ирана уже в ближайшие 24 – 48 часов.