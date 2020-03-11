Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

Иран подтвердил, что готов передать Украине бортовые самописцы со сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ. В случае, если украинским специалистам не удастся расшифровать их содержимое, ящики передадут во Францию.

Об этом во время сессии Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале сообщил представитель Ирана Фархад Парвареш, передает в твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза,

– написал он.

Ранее Иран сообщал о сильном повреждении ящиков. Кроме того, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, поскольку Иран подозревают в намеренном затягивании процесса расшифровки. В Тегеране зато настаивали: к расшифровке не приступили, потому что черные ящики нужно сначала реставрировать.

Важливий результат щодо #PS752.



Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала