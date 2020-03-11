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      Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ

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      Иран подтвердил, что готов передать Украине бортовые самописцы со сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ. В случае, если украинским специалистам не удастся расшифровать их содержимое, ящики передадут во Францию.

      Об этом во время сессии Совета Международной организации гражданской авиации в Монреале сообщил представитель Ирана Фархад Парвареш, передает в твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

      Актуально Авиакатастрофа МАУ: из-за коронавируса Украина не может возобновить консультации с Ираном

      Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза,
      – написал он.

      Ранее Иран сообщал о сильном повреждении ящиков. Кроме того, в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация, поскольку Иран подозревают в намеренном затягивании процесса расшифровки. В Тегеране зато настаивали: к расшифровке не приступили, потому что черные ящики нужно сначала реставрировать.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Канада Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
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