Іран погодився передати Україні чорні скриньки збитого літака МАУ

Іран підтвердив, що готовий передати Україні бортові самописці зі збитого у небі над Тегераном пасажирського літака МАУ. У разі, якщо українським фахівцям не вдасться розшифрувати їх вміст, скриньки передадуть у Францію.

Про це під час сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації у Монреалі повідомив представник Ірану Фархад Парвареш, передає у твіттері посол України в Канаді Андрій Шевченко.

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Іран погоджується направити чорні скриньки до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза,

– написав він.

Раніше Іран повідомляв про сильне пошкодження скриньок. Окрім того, у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, оскільки Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування. У Тегерані натомість наполягали: до розшифрування не приступили, бо чорні скриньки треба спочатку реставрувати.

Важливий результат щодо #PS752.



Представник Ірану Фархад Парвареш на сесії Ради @ICAO у Монреалі: Іран погоджується направити «чорні скриньки» до України з подальшою передачею Франції у разі, якщо знадобиться додаткова експертиза. pic.twitter.com/vN8F9v1ZFk — Andriy Shevchenko (@AShevch) March 11, 2020

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу