Авіакатастрофа МАУ: через коронавірус Україна не може відновити консультації з Іраном

Україна має відновити спілкування з правоохоронцями Ірану щодо катастрофи літака МАУ під Тегераном. Однак через епідемію коронавірусу консультації відклали.

Щойно ситуація трохи покращиться, Україна продовжить спілкування з іранськими колегами, зазначив генпрокурор Руслан Рябошапка у коментарі "Інтерфакс".

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"З'явилася комунікація з правоохоронними органами Ірану, ми мали проводити консультації, але, на жаль, через епідемію коронавірусу консультації були відкладені на певний час", – пояснив Рябошапка.

Довідка. Станом на 2 березня в Ірані підтвердили 978 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 34 смертей.

Зараз слідство зупинилося на етапі розшифровування чорних скриньок. 22 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що Іран не буде розшифровувати чорні скриньки з літака авіакомпанії МАУ без участі України.

Зауважимо, що після авіакатастроф чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими. На них є інформація, яка може суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак, у ситуації зі самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, бо Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу