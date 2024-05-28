Новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5: чем угрожают Украине и что о них известно

На прошлой неделе кровожадная российская блогосфера невероятно обрадовалась и начала писать радостные отчеты о том, что в Курской области якобы был сбит украинский "Байрактар". Правда, довольно быстро выяснилось, что этот БПЛА совсем не украинский, и совсем не "Байрактар". Что же это было?

На кадрах, что оперативно слили в сеть, четко видно, что в России упал иранский дрон Qods Mohajer-6, который оккупанты получили от союзников из Тегерана.

Военные эксперты заметили на дроне интересные обвесы, а именно – новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"), которые были разработаны только в августе 2019 года. Очевидно эти боеприпасы должны были атаковать Сумскую область, которая граничит с Курщиной. Однако, то ли техника подвела, то ли кривые руки операторов приземлили иранский дрон на безлюдное российское поле.

24 Канал рассказывает, что известно об иранских бомбах и чем они угрожают Украине.

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Падение иранского беспилотника в Курской области России: смотрите видео

Журналисты-расследователи заинтересовались иранской бомбой, а обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рьопке даже заявил, что это фактический дебют Qaem-5.

На самом деле это не совсем так, Россия начала использовать Mohajer-6 с бомбами Qaem-5 даже раньше, чем "Шахеды", – еще осенью 2022 года, однако не масштабировала этот опыт. Сейчас ситуация может измениться и иранские бомбы могут стать проблемой.



Беспилотник Mohajer-6 с бомбами Qaem-5

Что известно об иранских авиабомбах Qaem-5

Иран – тоталитарное и закрытое государство, не любит делиться собственными секретами, особенно военными. Поэтому все заинтересованные либо должны довериться тому, что позволяют сообщить производители, либо же сами их раскрывать.

Именно так сделали украинцы, когда 23 сентября 2022 года с помощью РЭБ "посадили" в море, недалеко от Одессы, иранский дрон Mohajer-6.

Перехваченный иранский многоцелевой ударный БПЛА Mohajer-6:

Еще один Mohajer-6 в июне 2023 года на восточном побережье Крыма сбили сами россияне.

Ценная добыча раскрыла немало тайн и многое рассказала экспертам. В частности, на борту была неповрежденная бомба Qaem-5.



Трофейная Qaem-5 уже в 2022 году оказалась под украинскими микроскопами / Фото Defence Express

Анализ находки показал, что она имеет телевизионное наведение. Значительная часть "начинки" бомбы и ее носителя – санкционные товары (напомним, что Иран – серебряный рекордсмен по количеству наложенных на него санкций).

Также установлено, что на носителе бомб Qaem-5 – дроне Mohajer-6, стоит австрийский двигатель Rotax 914, который используется для гражданских технологий, но запрещен для продажи террористам.

Qaem-5 – известные характеристики

производитель – Иран;

на вооружении – с августа 2019 года;

класс – "воздух – земля";

заявленная дальность полета – до 40 километров;

минимальная эксплуатационная высота – около 3 километров;

носитель бомбы – БПЛА Hamaseh и Mohajer-6 (максимальная взлетная масса – 600 килограммов, размах крыльев – 10 метров, максимальная скорость – 200 километров в час).



Приземленный Силам обороны иранский беспилотник / Фото Defence Express

Почему Россия возвращается к использованию иранских бомб

Удачная ранняя охота на Mohajer-6 осенью 2022 года, похоже, напугала россиян, которые предположили, что украинцы после того, как получили неповрежденный трофейный дрон, смогли раскрыть все тайны иранского оружия и теперь смогут эффективно перехватывать бомбы. Поэтому дрон использовали не как ударный, а как разведывательный.



Qaem-5 на оружейной выставке / Фото иранских СМИ

В настоящее время Россия решила вернуться к использованию Qaem-5 (и опять же не слишком удачно), потому что медлительность носителя боеприпаса и малый радиус действия делают их легкими целями.

Другое объяснение нового появления Qaem-5: россияне ранее имели ограниченное количество (потому что товар этот искусственный), а сейчас получили новую партию. Или же не нуждались в использовании Qaem-5, потому что имеют широкую номенклатуру собственных КАБов.

Они настолько же разрушительны, насколько и неточны. Вспомним хотя бы недавний случай в Белгороде, где в начале мая у очередной бомбы не раскрылись крылышки. Бомба упала на жилой дом и убила 15 человек. Возможно, это заставило россиян пересмотреть практику применения своих КАБов и дать зеленый свет иранским боеприпасам. Но опять "что-то" пошло не так.

В любом случае Силы обороны Украины должны быть готовы к иранским сюрпризам.