Минулого тижня кровожерна російська блогосфера неймовірно зраділа та почала писати радісні звіти про те, що в Курській області нібито було збито український "Байрактар". Щоправда, доволі швидко з'ясувалося, що цей БпЛА зовсім не український, і геть не "Байрактар". Що ж це було?

На кадрах, що оперативно злили в мережу, чітко видно, що в Росії впав іранський дрон Qods Mohajer-6, який окупанти отримали від союзників з Тегерану.

Військові експерти помітили на дроні цікаві обвіси, а саме – новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"), що були розроблені лише в серпні 2019 року. Вочевидь ці боєприпаси мали атакувати Сумську область, яка межує з Курщиною. Проте, чи то техніка підвела, чи то криві руки операторів приземлили іранський дрон на безлюдне російське поле.

24 Канал розповідає, що відомо про іранські бомби та чим вони загрожують Україні.

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Падіння іранського безпілотника в Курській області Росії: дивіться відео

Журналісти-розслідувачі зацікавились іранською бомбою, а оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке навіть заявив, що це фактичний дебют Qaem-5.

Насправді це не зовсім так, Росія почала використовувати Mohajer-6 з бомбами Qaem-5 навіть раніше за "Шахеди" – ще восени 2022 року, проте не масштабувала цей досвід. Нині ситуація може змінитися й іранські бомби можуть стати проблемою.



Безпілотник Mohajer-6 з бомбами Qaem-5

Що відомо про іранські авіабомби Qaem-5

Іран – тоталітарна та закрита держава, що не полюбляє ділитися власними секретами, особливо воєнними. Тому всі зацікавлені або мають довіритись тому, що дозволяють повідомити виробники, або ж самі їх розкривати.

Саме так зробили українці, коли 23 вересня 2022 року за допомогою РЕБ "посадили" в морі, неподалік Одеси, іранський дрон Mohajer-6.

Перехоплений іранський багатоцільовий ударний БпЛА Mohajer-6:



Ще один Mohajer-6 у червні 2023 року на східному узбережжі Криму збили самі росіяни.

Цінна здобич розкрила чимало таємниць та багато чого розповіла експертам. Зокрема, на борту була неушкоджена бомба Qaem-5.



Трофейна Qaem-5 вже у 2022 році опинилася під українськими мікроскопами / Фото Defence Express

Аналіз знахідки показав, що вона має телевізійне наведення. Значна частина "начинки" бомби та її носія – санкційні товари (нагадаємо, що Іран – срібний рекордсмен за кількістю накладених на нього санкцій).

Також встановлено, що на носії бомб Qaem-5 – дроні Mohajer-6, стоїть австрійський двигун Rotax 914, який використовується для цивільних технологій, але заборонений для продажу терористам.

Qaem-5 – відомі характеристики

виробник – Іран;

на озброєнні – з серпня 2019 року;

клас – "повітря – земля";

заявлена дальність польоту – до 40 кілометрів;

мінімальна експлуатаційна висота – близько 3 кілометрів;

носій бомби – БпЛА Hamaseh і Mohajer-6 (максимальна злітна маса – 600 кілограмів, розмах крил – 10 метрів, максимальна швидкість – 200 кілометрів на годину).



Приземлений Силам оборони іранський безпілотник / Фото Defence Express

Чому Росія повертається до використання іранських бомб

Вдале раннє полювання на Mohajer-6 восени 2022 року, схоже, налякало росіян, які припустили, що українці після того, як отримали неушкоджений трофейний дрон, змогли викрити всі таємниці іранської зброї й тепер зможуть ефективно перехоплювати бомби. Тому дрон використовували не як ударний, а як розвідувальний.



Qaem-5 на зброярській виставці / Фото іранських ЗМІ

Нині ж Росія вирішила повернутися до використання Qaem-5 (і знову ж таки не надто вдало), бо повільність носія боєприпасу та малий радіус дії роблять їх легкими цілями.

Інше пояснення нової появи Qaem-5: росіяни раніше мали обмежену кількість (бо товар цей штучний), а нині отримали нову партію. Або ж не мали потреби у використанні Qaem-5, бо мають широку номенклатуру власних КАБів.

Вони настільки ж руйнівні, наскільки ж і неточні. Згадаймо хоча б нещодавній випадок у Бєлгороді, де на початку травня у чергової бомби не розкрилися крильця. Бомба впала на житловий будинок і вбила 15 людей. Можливо, це змусило росіян переглянути практику застосування своїх КАБів і дати зелене світло іранським боєприпасам. Але знову "щось" пішло не так.

У будь-якому разі Сили оборони України мають бути готовими до іранських сюрпризів.