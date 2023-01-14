Опаснее "Искандеров": почему иранские баллистические ракеты сложно сбивать
Россия стремится получить от Ирана баллистические ракеты. Иранские ракеты имеют другой принцип действия, чем российские и именно поэтому являются более опасными.
Например, у иранской баллистической ракеты "Zolfaghar" во время полета боевая часть вообще отделяется от разгонного блока. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Заметьте Жданов предположил, прекратятся ли массированные ракетные атаки без их идеолога Суровикина
Почему иранские ракеты опаснее российских
Это в значительной степени усложняет возможности эффективной фиксации и дальнейшего уничтожения. Кстати, даже у российских "Искандеров" нет такой возможности отделения боевой части.
Именно этим иранские ракеты отличаются и поэтому опаснее "Искандеров",
– объяснил Коваленко.
Он пояснил, что боевая часть, отделяющаяся от разгонного блока, может вводить в заблуждение системы противовоздушной обороны. Так, она вообще имеет сложную траекторию полета, а когда на фиксации радиолокационных станций появляются разные объекты, то усложняется запуск противоракеты.
"Это гораздо сложнее, чем если бы это все было моноблоком – в одном корпусе", – подчеркнул военно-политический обозреватель.
Коваленко объяснил, почему иранские ракеты опаснее российских: смотрите видео
Украина может получить ЗРК для защиты от иранских ракет
Украина может получить батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Фактически эта система противовоздушной обороны проектировалась для противодействия баллистическим ракетам.
Их именно так проектировали, это заложено в их базу. Единственный минус, который сегодня есть у SAMP/T – это то, что они не использовались в реальных боевых действиях,
– отметил военно-политический обозреватель.
Следовательно, зенитно-ракетные комплексы не имеют алгоритмов, прописанных для полноценных боевых условий. Вместо этого SAMP/T имеют алгоритмы, прописанные для условий, приближенных к боевым, то есть фактически учения.
Так, Украина может первой использовать эти системы ПВО против баллистических ракет и проверить их эффективность. Что касается испытаний, то SAMP/T демонстрировали очень высокие характеристики. Иногда даже лучше Patriot.
Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами
- Сегодня утром, 14 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами, в том числе пострадал Киев. Мэр Виталий Кличко заявил, что враг атаковал Днепровский район столицы.
- Позже появилась информация, что обломки вражеской ракеты упали в Голосеевском районе Киева на нежилое строение. В результате возник пожар, который уже удалось ликвидировать. К счастью, погибших и пострадавших нет.
- Около 15:00 на территории Украины снова начала раздаваться воздушная тревога. Первые вражеские ракеты заметили над Николаевской областью, однако впоследствии они вошли в воздушное пространство других областей.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в южной части Украины уже начала работать ПВО. В частности, уже есть первые сбития.