Если бы Иран передал России ракеты, об этом бы давно сообщили западные разведки, – политолог

Российские пропагандисты начали рассказывать, что во время массированного ракетного удара 26 января впервые использовали иранские баллистические ракеты. Это может быть страшилка. Сейчас не нужно делать поспешных выводов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Пастернак. По его словам, есть большая надежда, что это оказалась информационно-психологическая специальная операция (ИПСО).

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Почему это могли не быть иранские баллистические ракеты

Как подчеркнул Пастернак, если бы Иран передал баллистические ракеты России, то уже были бы уверенные заявления от представителей западной разведки. Они ведь тщательно за этим следят.

Также недавно МИД Ирана вышел с заявлением о поддержке территориальной целостности Украины. Это было довольно неожиданно и заставило некоторых аналитиков полагать, что сотрудничество между Тегераном и Москвой стало на паузу. Однако параллельно были сообщения о передаче самолетов от России в Иран.

Это могло произойти в рамках секретных договоренностей. Помните, что Патрушев летал в Иран, а до этого Путин встречался с тамошними чиновниками. Поэтому трудно пока говорить о том, что у Ирана были возможности закрыть эту "оду" по поводу баллистических ракет.

– отметил Пастернак.

Зачем российские группы распространяют эту информацию

Как предположил Пастернак, задача российских пабликов – продемонстрировать местным жителям, что в мире существует так называемая "коалиция" с Россией, которая борется против Запада. Поэтому они часто распространяют ложные данные о сотрудничестве с КНДР, Китаем, Ираном и т.д.

Второй момент – российские паблики в последнее время стали точкой входа противоречивой информации в украинское информационное пространство. Это идет в комплексе, что Украина как бы сейчас не может сбивать баллистические ракеты. То есть формирует массовый страх, панические настроения, тревоги, стрессовые расстройства,

– подчеркнул Пастернак.

Он вспомнил, как во время первого массированного ракетного удара 10 октября россияне бросили в украинское информационное пространство информацию о вероятном наступлении из Беларуси. Это была попытка серьезно запугать украинцев. А люди во время тревожности склонны больше критиковать власть, отчаиваться и еще больше потреблять разной "сомнительной" информации.

Мы выдержим. Если это действительно иранские баллистические ракеты, то у нас скоро будут системы Patriot. Около 4 батарей. Они способны сбивать баллистические ракеты. Ничего страшнее в России ядерного оружия больше нет,

– рассказал Пастернак.

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